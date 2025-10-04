Live
  • Сб 04.10.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

У Харкові біля супермаркету чоловік потонув у люку

Події 14:59   04.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові біля супермаркету чоловік потонув у люку

Трагедія сталася на парковці біля супермаркету, уточнили у ГУ Нацполіції Харківської області.

Супермаркет розташований на проспекті Героїв Харкова в Індустріальному районі.

“До поліції звернувся очевидець та повідомив, що, нібито, бачив каналізаційний колодязь, а потім почув крик про допомогу”, – передають правоохоронці.

Співробітникам ДСНС, які прибули на місце події, вдалося розшукати та дістати тіло чоловіка.

“Слідчим відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України”, – додали в поліції.

Читайте також: Знімали порчу, а разом із нею й гроші: на харків’ян чекає суд за шахрайство

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Програв апеляцію: російський агент таки “сяде” на 15 років
Програв апеляцію: російський агент таки “сяде” на 15 років
04.10.2025, 15:58
У Харкові біля супермаркету чоловік потонув у люку
У Харкові біля супермаркету чоловік потонув у люку
04.10.2025, 14:59
Близько 30 поранених, діти в лікарні: РФ вдарила по вокзалу й поїзду в Шостці
Близько 30 поранених, діти в лікарні: РФ вдарила по вокзалу й поїзду в Шостці
04.10.2025, 13:30
Знімали порчу, а разом із нею й гроші: на харків’ян чекає суд за шахрайство
Знімали порчу, а разом із нею й гроші: на харків’ян чекає суд за шахрайство
04.10.2025, 12:45
Новини Харкова — головне 4 жовтня: удари по енергетиці, прильоти у Шостці
Новини Харкова — головне 4 жовтня: удари по енергетиці, прильоти у Шостці
04.10.2025, 13:41
“Акт геноциду”: удари по енергооб’єктах на Чернігівщині, Харківщина без світла
“Акт геноциду”: удари по енергооб’єктах на Чернігівщині, Харківщина без світла
04.10.2025, 11:06

Новини за темою:

04.10.2025
Пішов із лікарні та зник: на Харківщині шукають чоловіка
02.10.2025
Не зійшлися в поглядах на правила паркування: напад у кафе в Харкові
02.10.2025
86 павільйонів постраждали через удар по «Барабашово» – Токар про ціль РФ
30.09.2025
Смертельна ДТП на Харківщині: жінку на скутері збило авто (фото)
29.09.2025
Фіктивні дрова через інтернет: у Харкові затримали шахрая – НПУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У Харкові біля супермаркету чоловік потонув у люку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2025 в 14:59;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася на парковці біля супермаркету, уточнили у ГУ Нацполіції Харківської області.".