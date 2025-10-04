У Харкові біля супермаркету чоловік потонув у люку

Трагедія сталася на парковці біля супермаркету, уточнили у ГУ Нацполіції Харківської області.

Супермаркет розташований на проспекті Героїв Харкова в Індустріальному районі.

“До поліції звернувся очевидець та повідомив, що, нібито, бачив каналізаційний колодязь, а потім почув крик про допомогу”, – передають правоохоронці.

Співробітникам ДСНС, які прибули на місце події, вдалося розшукати та дістати тіло чоловіка.

“Слідчим відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України”, – додали в поліції.