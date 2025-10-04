В Харькове возле супермаркета мужчина утонул в люке

Трагедия произошла на парковке возле супермаркета, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Супермаркет расположен на проспекте Героев Харькова в Индустриальном районе.

«В полицию обратился очевидец и сообщил, что якобы видел канализационный колодец, а потом услышал крик о помощи», – передают правоохранители.

Сотрудникам ДСНС, прибывшим на место происшествия, удалось разыскать и достать тело мужчины.

«Следователем отдела полиции №1 Харьковского РУП №2 открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.