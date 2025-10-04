В Харькове возле супермаркета мужчина утонул в люке
Фото: патрульная полиция
Трагедия произошла на парковке возле супермаркета, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Супермаркет расположен на проспекте Героев Харькова в Индустриальном районе.
«В полицию обратился очевидец и сообщил, что якобы видел канализационный колодец, а потом услышал крик о помощи», – передают правоохранители.
Сотрудникам ДСНС, прибывшим на место происшествия, удалось разыскать и достать тело мужчины.
«Следователем отдела полиции №1 Харьковского РУП №2 открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.
Читайте также: Снимали порчу, а вместе с ней и деньги: харьковчан ждет суд за мошенничество
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, супермаркет, утонул;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове возле супермаркета мужчина утонул в люке»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 октября 2025 в 14:59;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия произошла на парковке возле супермаркета, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".