Харків отримав додаткові гроші на зарплату вчителям і комунальникам

Сьогодні, 16 жовтня, під час сесії Харківської міськради депутати внесли зміни до бюджету на 2025 рік.

«Це обумовлено наданням Європейським банком реконструкції та розвитку другого траншу гранту. Згідно з угодою, він спрямовується на виплату заробітної плати КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківський метрополітен», КП «Салтівське депо» та КП «Тролейбусне депо №2», – пояснили у департаменті бюджету і фінансів.

Також місто отримало субвенцію на доплати вчителям в сумі 51,1 млн грн.

За рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:

облаштування когенераційних установок на об’єктах КП «Харківський метрополітен» – на 45,3 млн грн;

придбання цифрового мамографа для міського перинатального центру – на 15,5 млн грн.

