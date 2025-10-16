Live
  • Чт 16.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.53

Харків отримав додаткові гроші на зарплату вчителям і комунальникам

Суспільство 14:19   16.10.2025
Вікторія Яковенко
Харків отримав додаткові гроші на зарплату вчителям і комунальникам Фото: Харківська міськрада

Сьогодні, 16 жовтня, під час сесії Харківської міськради депутати внесли зміни до бюджету на 2025 рік.

«Це обумовлено наданням Європейським банком реконструкції та розвитку другого траншу гранту. Згідно з угодою, він спрямовується на виплату заробітної плати КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківський метрополітен», КП «Салтівське депо» та КП «Тролейбусне депо №2», – пояснили у департаменті бюджету і фінансів.

Також місто отримало субвенцію на доплати вчителям в сумі 51,1 млн грн.

За рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:

  • облаштування когенераційних установок на об’єктах КП «Харківський метрополітен» – на 45,3 млн грн;
  • придбання цифрового мамографа для міського перинатального центру – на 15,5 млн грн.

Нагадаємо, також під час сесії призначили нових заступників міського голови. Хто ними став.

Читайте також: «Ви були взірцем людяності». Багаторічна заступниця Терехова пішла на пенсію

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Юну харків’янку підозрюють у торгівлі людьми: куди відправляла жінку
Юну харків’янку підозрюють у торгівлі людьми: куди відправляла жінку
16.10.2025, 14:55
Вибухівка впала у водосховище на Харківщині: прохання до рибалок
Вибухівка впала у водосховище на Харківщині: прохання до рибалок
16.10.2025, 12:35
Офіційно: у мера Харкова Терехова – троє нових заступників
Офіційно: у мера Харкова Терехова – троє нових заступників
16.10.2025, 13:11
Новини Харкова — головне 16 жовтня: кадрові зміни в мерії, удар БпЛА
Новини Харкова — головне 16 жовтня: кадрові зміни в мерії, удар БпЛА
16.10.2025, 14:45
У Харкові перекриють центральні вулиці – як об’їжджати
У Харкові перекриють центральні вулиці – як об’їжджати
16.10.2025, 11:45
Синєгубов: “пошкодження суттєві”, без світла близько 50 тисяч жителів 
Синєгубов: “пошкодження суттєві”, без світла близько 50 тисяч жителів 
16.10.2025, 10:40

Новини за темою:

15.10.2025
Забудовник в Харкові сплатить до бюджету 6,3 млн грн: що сталося
14.10.2025
«Занадто доглянутий Харків»: Терехов відповів на закиди і розповів про бюджет
06.10.2025
Термінова сесія міськради 6 жовтня: на що у Харкові виділили більше грошей
05.10.2025
У Харкові терміново збирають сесію міськради на 6 жовтня: навіщо
25.09.2025
Бізнес звільнили від податків у Харкові – підсумки 25 вересня (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків отримав додаткові гроші на зарплату вчителям і комунальникам», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2025 в 14:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 16 жовтня, під час сесії Харківської міськради депутати внесли зміни до бюджету на 2025 рік.".