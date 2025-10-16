Харків отримав додаткові гроші на зарплату вчителям і комунальникам
Фото: Харківська міськрада
Сьогодні, 16 жовтня, під час сесії Харківської міськради депутати внесли зміни до бюджету на 2025 рік.
«Це обумовлено наданням Європейським банком реконструкції та розвитку другого траншу гранту. Згідно з угодою, він спрямовується на виплату заробітної плати КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківський метрополітен», КП «Салтівське депо» та КП «Тролейбусне депо №2», – пояснили у департаменті бюджету і фінансів.
Також місто отримало субвенцію на доплати вчителям в сумі 51,1 млн грн.
За рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:
- облаштування когенераційних установок на об’єктах КП «Харківський метрополітен» – на 45,3 млн грн;
- придбання цифрового мамографа для міського перинатального центру – на 15,5 млн грн.
Нагадаємо, також під час сесії призначили нових заступників міського голови. Хто ними став.
