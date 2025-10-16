Live
  • Чт 16.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.53

Харьков получил дополнительные деньги на зарплату учителям и коммунальщикам

Общество 14:19   16.10.2025
Виктория Яковенко
Харьков получил дополнительные деньги на зарплату учителям и коммунальщикам Фото: Харьковский горсовет

Сегодня, 16 октября, во время сессии Харьковского горсовета депутаты внесли изменения в бюджет на 2025 год.

«Это обусловлено предоставлением Европейским банком реконструкции и развития второго транша гранта. Согласно соглашению, он направляется на выплату заработной платы КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковский метрополитен», КП «Салтовское депо» и КП «Троллейбусное депо №2», — объяснили в департаменте бюджета и финансов.

Также город получил субвенцию на доплаты учителям в сумме 51,1 млн грн.

За счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений были увеличены расходы на:

  • обустройство когенерационных установок на объектах КП «Харьковский метрополитен» – на 45,3 млн грн;
  • приобретение цифрового маммографа для городского перинатального центра – на 15,5 млн грн.

Напомним, также во время сессии назначили новых заместителей городского головы. Кто ими стал.

Читайте также: «Были примером человечности». Многолетняя заместитель Терехова ушла на пенсию

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Были примером человечности». Многолетняя заместитель Терехова ушла на пенсию
«Были примером человечности». Многолетняя заместитель Терехова ушла на пенсию
16.10.2025, 12:03
Новости Харькова — главное 16 октября: кадровые изменения в мэрии, удар БпЛА
Новости Харькова — главное 16 октября: кадровые изменения в мэрии, удар БпЛА
16.10.2025, 14:45
Терехов созывает депутатов в Харькове – причина
Терехов созывает депутатов в Харькове – причина
15.10.2025, 10:56
Россия атакует ракетами: в Харькове слышали взрывы утром 16 октября
Россия атакует ракетами: в Харькове слышали взрывы утром 16 октября
16.10.2025, 07:10
Вместо Горбуновой-Рубан – Цибульник: ХАЦ о кадровых изменениях в мэрии
Вместо Горбуновой-Рубан – Цибульник: ХАЦ о кадровых изменениях в мэрии
16.10.2025, 12:24
Юную харьковчанку подозревают в торговле людьми: куда отправляла женщину
Юную харьковчанку подозревают в торговле людьми: куда отправляла женщину
16.10.2025, 14:55

Новости по теме:

15.10.2025
Застройщик в Харькове заплатит в бюджет 6,3 млн грн: что произошло
14.10.2025
«Слишком ухоженный Харьков»: Терехов ответил на упреки и рассказал о бюджете
06.10.2025
Срочная сессия горсовета 6 октября: на что в Харькове выделили больше денег
05.10.2025
В Харькове срочно собирают сессию горсовета на 6 октября: зачем
25.09.2025
Бизнес освободили от налогов в Харькове, прогноз на октябрь: итоги 25 сентября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьков получил дополнительные деньги на зарплату учителям и коммунальщикам», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 октября 2025 в 14:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 16 октября, во время сессии Харьковского горсовета депутаты внесли изменения в бюджет на 2025 год.".