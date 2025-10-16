Харьков получил дополнительные деньги на зарплату учителям и коммунальщикам
Фото: Харьковский горсовет
Сегодня, 16 октября, во время сессии Харьковского горсовета депутаты внесли изменения в бюджет на 2025 год.
«Это обусловлено предоставлением Европейским банком реконструкции и развития второго транша гранта. Согласно соглашению, он направляется на выплату заработной платы КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковский метрополитен», КП «Салтовское депо» и КП «Троллейбусное депо №2», — объяснили в департаменте бюджета и финансов.
Также город получил субвенцию на доплаты учителям в сумме 51,1 млн грн.
За счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений были увеличены расходы на:
- обустройство когенерационных установок на объектах КП «Харьковский метрополитен» – на 45,3 млн грн;
- приобретение цифрового маммографа для городского перинатального центра – на 15,5 млн грн.
Категории: Общество, Харьков
