Live
  • Пн 20.10.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 41.73
  • EUR 48.76

14 атак ворога на Харківщині: Генштаб повідомив, де точилися бої

Україна 08:09   20.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
14 атак ворога на Харківщині: Генштаб повідомив, де точилися бої

Вранці 20 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про атаки ворога, які зафіксували протягом минулої доби на Харківщині.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони України відбили десять штурмів ЗС РФ біля Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському – росіяни атакували чотири рази у бік Піщаного.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, чотирма ракетами, та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 894 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе”, – передають у ГШ.

Втрати російських окупантів сьогодні такі:

Читайте також: ISW: у РФ пишуть про успіхи на Куп’янському й Великобурлуцькому напрямках

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У четвер частина Київського району залишиться без газу – причина
У четвер частина Київського району залишиться без газу – причина
20.10.2025, 09:25
Сьогодні 20 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 жовтня 2025: яке свято та день в історії
20.10.2025, 06:00
Новини Харкова – головне за 20 жовтня: ситуація на фронті в області, бої
Новини Харкова – головне за 20 жовтня: ситуація на фронті в області, бої
20.10.2025, 08:56
ISW: у РФ пишуть про успіхи на Куп’янському й Великобурлуцькому напрямках
ISW: у РФ пишуть про успіхи на Куп’янському й Великобурлуцькому напрямках
20.10.2025, 07:15
Названо найнебезпечніший та найбільш спокійні райони Харкова (відео)
Названо найнебезпечніший та найбільш спокійні райони Харкова (відео)
19.10.2025, 22:19
Мокрий сніг уночі з 19 на 20 жовтня піде в Харкові: прогноз погоди
Мокрий сніг уночі з 19 на 20 жовтня піде в Харкові: прогноз погоди
19.10.2025, 20:20

Новини за темою:

17.10.2025
Чотири бої йдуть на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
17.10.2025
Генштаб: 28 атак відбили ЗСУ на Харківщині – де наступала РФ
15.10.2025
Два бої йдуть на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
15.10.2025
Ворожі БпЛА розкидали міни в Чугуєві під час атак – обленерго
14.10.2025
Скільки разів і де атакувала РФ на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «14 атак ворога на Харківщині: Генштаб повідомив, де точилися бої», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2025 в 08:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 20 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про атаки ворога, які зафіксували протягом минулої доби на Харківщині.".