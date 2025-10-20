14 атак ворога на Харківщині: Генштаб повідомив, де точилися бої
Вранці 20 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про атаки ворога, які зафіксували протягом минулої доби на Харківщині.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони України відбили десять штурмів ЗС РФ біля Вовчанська та Тихого.
На Куп’янському – росіяни атакували чотири рази у бік Піщаного.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, чотирма ракетами, та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 894 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе”, – передають у ГШ.
Втрати російських окупантів сьогодні такі:
