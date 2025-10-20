14 атак врага на Харьковщине: Генштаб сообщил, где шли бои

Утром 20 октября Генштаб ВСУ проинформировал об атаках врага, которые зафиксировали в течение минувших суток в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны Украины отбили десять штурмов ВС РФ возле Волчанска и Тихого.

На Купянском – россияне атаковали четыре раза в сторону Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, четыре ракеты, и 74 авиационных удара, сбросив 165 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4 894 обстрела, из них 93 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5482 дрона-камикадзе», – передают в ГШ.

Потери российских оккупантов на сегодняшний день следующие: