КАБи, БпЛА, fpv-дрони летіли на Харківщину протягом доби – Синєгубов
Вранці 27 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов проінформував, що росіяни вдарили по 13 населених пунктах області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє людей.
“У с. Осинове Куп’янської громади постраждав 60-річний чоловік; у с. Тищенківка Кіндрашівської громади постраждав 61-річний чоловік; у м. Куп’янськ постраждав 40-річний чоловік. Також медики надали допомогу 88-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу с. Курилівка 23 жовтня, і 60-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп’янської громади 25 жовтня”, – уточнив Синєгубов.
Протягом минулої доби по Харківській області вдарило таке озброєння:
- чотири КАБи;
- БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- БпЛА типу “Молния”;
- два fpv-дрони;
- три БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена будівля ресторану, а в Богодухівському районі “прилетіло” по електромережах та двоповерховому багатоквартирному будинку.
“У Куп’янському районі пошкоджено 2 складські будівлі, 2 одиниці сільгосптехніки (с. Благодатівка), 2 складські будівлі, магазин (с. Підсереднє); в Ізюмському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Борова, с. Топольське); у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лобанівка); у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Нове); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Федорівка)“, – додав начальник ХОВА.
Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2025 в 08:58