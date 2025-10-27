Live
  • Пн 27.10.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 42
  • EUR 48.77

КАБи, БпЛА, fpv-дрони летіли на Харківщину протягом доби – Синєгубов

Події 08:58   27.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
КАБи, БпЛА, fpv-дрони летіли на Харківщину протягом доби – Синєгубов

Вранці 27 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов проінформував, що росіяни вдарили по 13 населених пунктах області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє людей. 

У с. Осинове Куп’янської громади постраждав 60-річний чоловік; у с. Тищенківка Кіндрашівської громади постраждав 61-річний чоловік; у м. Куп’янськ постраждав 40-річний чоловік. Також медики надали допомогу 88-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу с. Курилівка 23 жовтня, і 60-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп’янської громади 25 жовтня”, – уточнив Синєгубов.

Протягом минулої доби по Харківській області вдарило таке озброєння:

  • чотири КАБи;
  • БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • БпЛА типу “Молния”;
  • два fpv-дрони;
  • три БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена будівля ресторану, а в Богодухівському районі “прилетіло” по електромережах та двоповерховому багатоквартирному будинку.

“У Куп’янському районі пошкоджено 2 складські будівлі, 2 одиниці сільгосптехніки (с. Благодатівка), 2 складські будівлі, магазин (с. Підсереднє); в Ізюмському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Борова, с. Топольське); у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лобанівка); у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Нове); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Федорівка)“, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: Де на Харківщині було найбільше боїв, повідомив Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Сьогодні в Харківській області запровадили аварійні графіки відключення світла
Сьогодні в Харківській області запровадили аварійні графіки відключення світла
27.10.2025, 09:45
Сьогодні 27 жовтня 2025: яке свято і день в історії
Сьогодні 27 жовтня 2025: яке свято і день в історії
27.10.2025, 06:00
Російський FPV-дрон ударив по ресторану в Харкові – Терехов
Російський FPV-дрон ударив по ресторану в Харкові – Терехов
26.10.2025, 16:43
ISW: СОУ, ймовірно, просунулися на Куп’янському та Борівському напрямках
ISW: СОУ, ймовірно, просунулися на Куп’янському та Борівському напрямках
27.10.2025, 07:18
Новини Харкова – головне 27 жовтня: ситуація на Купʼянщині, поранені
Новини Харкова – головне 27 жовтня: ситуація на Купʼянщині, поранені
27.10.2025, 09:10
Наслідки удару FPV-дрона по ресторану в Харкові показала прокуратура (фото)
Наслідки удару FPV-дрона по ресторану в Харкові показала прокуратура (фото)
26.10.2025, 21:25

Новини за темою:

25.10.2025
За добу на Харківщині 13 поранених, пошкоджені п’ять підприємств – Синєгубов
25.10.2025
Дві пожежі вирували на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС
23.10.2025
Дев’ятеро людей постраждали через обстріли регіону, є загиблий
22.10.2025
Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі в Лозовій – Синєгубов
20.10.2025
Без світла залишилась частина одного з районів Харкова: що сталося


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «КАБи, БпЛА, fpv-дрони летіли на Харківщину протягом доби – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2025 в 08:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 27 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов проінформував, що росіяни вдарили по 13 населених пунктах області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє людей. ".