КАБы, БпЛА, fpv-дроны летели на Харьковщину в течение суток – Синегубов

Утром 27 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне ударили по 13 населенным пунктам области. В результате вражеских обстрелов пострадали трое людей.

«В с. Осиново Купянской громады пострадал 60-летний мужчина; в с. Тищенковка Кондрашовской громады пострадал 61-летний мужчина; в г. Купянск пострадал 40-летний мужчина. Также медики оказали помощь 88-летней женщине, пострадавшей в результате обстрела с. Куриловка 23 октября, и 60-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела в пос. Ковшаровка Купянского громады 25 октября», – уточнил Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковской области ударило следующее вооружение:

четыре КАБа;

БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

три БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове повреждено здание ресторана, а в Богодуховском районе «прилетело» по электросетям и двухэтажному многоквартирному дому.

«В Изюмском районе повреждены два автомобиля (сел. Боровая, с. Топольское); в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Лобановка); в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Новое); в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Федоровка)», – добавил Синегубов.