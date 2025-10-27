КАБы, БпЛА, fpv-дроны летели на Харьковщину в течение суток – Синегубов
Утром 27 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне ударили по 13 населенным пунктам области. В результате вражеских обстрелов пострадали трое людей.
«В с. Осиново Купянской громады пострадал 60-летний мужчина; в с. Тищенковка Кондрашовской громады пострадал 61-летний мужчина; в г. Купянск пострадал 40-летний мужчина. Также медики оказали помощь 88-летней женщине, пострадавшей в результате обстрела с. Куриловка 23 октября, и 60-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела в пос. Ковшаровка Купянского громады 25 октября», – уточнил Синегубов.
В течение минувших суток по Харьковской области ударило следующее вооружение:
- четыре КАБа;
- БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- три БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харькове повреждено здание ресторана, а в Богодуховском районе «прилетело» по электросетям и двухэтажному многоквартирному дому.
«В Изюмском районе повреждены два автомобиля (сел. Боровая, с. Топольское); в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Лобановка); в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Новое); в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Федоровка)», – добавил Синегубов.
Читайте также: Где на Харьковщине было больше всего боев, сообщил Генштаб
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «КАБы, БпЛА, fpv-дроны летели на Харьковщину в течение суток – Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 октября 2025 в 08:58;