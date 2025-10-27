Вранці росіяни шість разів ударили по Козачій Лопані – Задоренко

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко розповів, що ворог обстріляв громаду.

За його даними, обстріл розпочався близько 06:00. Зафіксували щонайменше шість ударів у Козачій Лопані.

“У результаті “прильотів” суттєво пошкоджено багатоквартирний будинок”, – повідомив Задоренко.

За його інформацією, наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, вранці 27 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни вдарили по 13 населених пунктах області. У с. Осинове Куп’янської громади постраждав 60-річний чоловік; у с. Тищенківка Кіндрашівської громади постраждав 61-річний чоловік; у м. Куп’янськ постраждав 40-річний чоловік. Також медики надали допомогу 88-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу с. Курилівка 23 жовтня, і 60-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп’янської громади 25 жовтня.