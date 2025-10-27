Сегодня утром россияне шесть раз ударили по Казачьей Лопани – Задоренко
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко рассказал, что враг обстрелял громаду.
По его данным, обстрел начался около 06:00. Зафиксировали по меньшей мере шесть ударов в Казачьей Лопани.
«В результате «прилетов» существенно поврежден многоквартирный дом», – сообщил Задоренко.
По его информации, на данный момент информации о пострадавших нет.
Напомним, утром 27 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне ударили по 13 населенным пунктам области. В результате вражеских обстрелов пострадали трое людей. Так в с. Осиново Купянской громады пострадал 60-летний мужчина; в с. Тищенковка Кондрашовской громады пострадал 61-летний мужчина; в г. Купянск пострадал 40-летний мужчина. Также медики оказали помощь 88-летней женщине, пострадавшей в результате обстрела с. Куриловка 23 октября, и 60-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела в пос. Ковшаровка Купянской громады 25 октября.
Читайте также: Сегодня в Харьковской области ввели аварийные графики отключения света
Дата публикации материала: 27 октября 2025 в 10:21