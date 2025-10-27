Live
Сегодня в Харьковской области ввели аварийные графики отключения света

Общество 09:45   27.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня в Харьковской области ввели аварийные графики отключения света Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что сегодня, 27 октября, на Харьковщине начались аварийные отключения света. 

«Причина ограничений – последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре», – объяснили энергетики.

Также они призвали абонентов потреблять электроэнергию бережливо.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что завтра жители Берестина будут без газа. 28 октября газовщики планируют провести работы в Берестине, из-за которых необходимо приостановить подачу голубого топлива некоторым абонентам. Так без газа будут жители домов на улице Украинская №37; №150, №156, №156-А. Завершить работы планируют 28 октября. Тогда же в указанных домах вновь появится голубое топливо, отметили газовщики.

Читайте также: Днем ураган и ливень. Прогноз погоды на 27 октября в Харькове и области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
