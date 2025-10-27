Сегодня в Харьковской области ввели аварийные графики отключения света
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что сегодня, 27 октября, на Харьковщине начались аварийные отключения света.
«Причина ограничений – последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре», – объяснили энергетики.
Также они призвали абонентов потреблять электроэнергию бережливо.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что завтра жители Берестина будут без газа. 28 октября газовщики планируют провести работы в Берестине, из-за которых необходимо приостановить подачу голубого топлива некоторым абонентам. Так без газа будут жители домов на улице Украинская №37; №150, №156, №156-А. Завершить работы планируют 28 октября. Тогда же в указанных домах вновь появится голубое топливо, отметили газовщики.
