Live
  • Пн 27.10.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 42
  • EUR 48.77

Сьогодні в Харківській області запровадили аварійні графіки відключення світла

Суспільство 09:45   27.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні в Харківській області запровадили аварійні графіки відключення світла Фото: АТ “Харківобленерго”

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що сьогодні, 27 жовтня, на Харківщині почалися аварійні відключення світла. 

Причина обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі“, – пояснили енергетики.

Також вони закликали абонентів споживати електроенергію ощадливо.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що завтра мешканці Берестина будуть без газу. 28 жовтня газовики планують провести роботи в Берестині, через які необхідно призупинити подачу блакитного палива деяким абонентам. Так без газу будуть мешканці будинків на вулиці Українська №37; №150, №156, №156-А. Завершити роботи планують 28 жовтня. Тоді ж у цих будинках знову з’явиться блакитне паливо, зазначили газовики.

Читайте також: Вдень буревій і злива. Прогноз погоди на 27 жовтня у Харкові й області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Сьогодні в Харківській області запровадили аварійні графіки відключення світла
Сьогодні в Харківській області запровадили аварійні графіки відключення світла
27.10.2025, 09:45
Сьогодні 27 жовтня 2025: яке свято і день в історії
Сьогодні 27 жовтня 2025: яке свято і день в історії
27.10.2025, 06:00
Російський FPV-дрон ударив по ресторану в Харкові – Терехов
Російський FPV-дрон ударив по ресторану в Харкові – Терехов
26.10.2025, 16:43
ISW: СОУ, ймовірно, просунулися на Куп’янському та Борівському напрямках
ISW: СОУ, ймовірно, просунулися на Куп’янському та Борівському напрямках
27.10.2025, 07:18
Новини Харкова – головне 27 жовтня: ситуація на Купʼянщині, поранені
Новини Харкова – головне 27 жовтня: ситуація на Купʼянщині, поранені
27.10.2025, 09:10
Наслідки удару FPV-дрона по ресторану в Харкові показала прокуратура (фото)
Наслідки удару FPV-дрона по ресторану в Харкові показала прокуратура (фото)
26.10.2025, 21:25

Новини за темою:

26.10.2025
Кому вимикатимуть світло завтра, 27 жовтня, в Харкові й області
24.10.2025
Графіки погодинного вимкнення світла діятимуть 25 жовтня у Харкові й області
23.10.2025
Як вимикатимуть світло 24 жовтня у Харкові й області – графік
22.10.2025
У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень
22.10.2025
На Харківщині почалися аварійні відключення через обстріли


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні в Харківській області запровадили аварійні графіки відключення світла», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2025 в 09:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” повідомили, що сьогодні, 27 жовтня, на Харківщині почалися аварійні відключення світла. ".