Сьогодні в Харківській області запровадили аварійні графіки відключення світла

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що сьогодні, 27 жовтня, на Харківщині почалися аварійні відключення світла.

“Причина обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі“, – пояснили енергетики.

Також вони закликали абонентів споживати електроенергію ощадливо.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що завтра мешканці Берестина будуть без газу. 28 жовтня газовики планують провести роботи в Берестині, через які необхідно призупинити подачу блакитного палива деяким абонентам. Так без газу будуть мешканці будинків на вулиці Українська №37; №150, №156, №156-А. Завершити роботи планують 28 жовтня. Тоді ж у цих будинках знову з’явиться блакитне паливо, зазначили газовики.