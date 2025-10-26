Вдень буревій і злива. Прогноз погоди на 27 жовтня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 27 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі очікують невеликий дощ🌧, вдень прогнозують значні опади🌧. Загалом можлива хмарна погода.🌥
Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень можливі пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 4 до 9° тепла, вдень прогріється до 8 – 13° тепла.
У Харкові вночі прогнозують невеликий дощ🌧, вдень очікують значні опади🌧.
Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень можливі пориви до 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 6 – 8° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 10 – 12° тепла.
Читайте також: Російський FPV-дрон ударив по ресторану в Харкові – Терехов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вдень буревій і злива. Прогноз погоди на 27 жовтня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2025 в 20:02;