Вдень буревій і злива. Прогноз погоди на 27 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 27 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі очікують невеликий дощ🌧, вдень прогнозують значні опади🌧. Загалом можлива хмарна погода.🌥

Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень можливі пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 4 до 9° тепла, вдень прогріється до 8 – 13° тепла.

У Харкові вночі прогнозують невеликий дощ🌧, вдень очікують значні опади🌧.

Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень можливі пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 6 – 8° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 10 – 12° тепла.