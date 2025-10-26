Live
  • Вс 26.10.2025
Днем ураган и ливень. Прогноз погоды на 27 октября в Харькове и области

Погода 20:02   26.10.2025
Оксана Якушко
Днем ураган и ливень. Прогноз погоды на 27 октября в Харькове и области Фото: Shutterstock

Прогноз погоды на завтра, 27 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью ожидают небольшой дождь, днем ​​прогнозируют значительные осадки. В целом возможна облачная погода.
Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​возможны порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9° тепла, днем ​​прогреется до 8 – 13° тепла.

В Харькове ночью прогнозируют небольшой дождь, днем ​​ожидают значительные осадки.
Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6 – 8° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 10 – 12° тепла.

