Днем ураган и ливень. Прогноз погоды на 27 октября в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 27 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью ожидают небольшой дождь, днем прогнозируют значительные осадки. В целом возможна облачная погода.
Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем возможны порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9° тепла, днем прогреется до 8 – 13° тепла.
В Харькове ночью прогнозируют небольшой дождь, днем ожидают значительные осадки.
Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6 – 8° тепла, днем столбик термометра поднимется до 10 – 12° тепла.
