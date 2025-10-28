У четвер у Немишлянському районі відключать газ
У четвер, 30 жовтня, в Немишлянському районі Харкова частина абонентів залишаться без газу.
За інформацією Харківської міської філії “Газмережі”, фахівці проводитимуть роботи з підготовки газових систем до осінньо-зимового періоду.
Таким чином без блакитного палива залишаться мешканці будинків за такими адресами:
- провулок Сержантський – усі будинки;
- вул. Драгоманова буд. 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35
- вул. Сонячна буд. 11, 13
- вул. Світанкова буд. 3, 5
- провулок Воскобійницький буд. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30
- вул. Велозаводська буд. 37
- вул. Рокитна буд. 1, 1-А, 3, 10
- вул. Воскобійницька буд. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 23, 29, 30, 31, 32, 35
- вул. Єдності буд. 181
- вул. Естонська буд. 11-Б
“Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали в повідомленні.
