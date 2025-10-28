Live
У четвер у Немишлянському районі відключать газ

Суспільство 09:24   28.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У четвер, 30 жовтня, в Немишлянському районі Харкова частина абонентів залишаться без газу. 

За інформацією Харківської міської філії “Газмережі”, фахівці проводитимуть роботи з підготовки газових систем до осінньо-зимового періоду.

Таким чином без блакитного палива залишаться мешканці будинків за такими адресами:

  • провулок Сержантський – усі будинки;
  • вул. Драгоманова буд. 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35
  • вул. Сонячна буд. 11, 13
  • вул. Світанкова буд. 3, 5
  • провулок Воскобійницький буд. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30
  • вул. Велозаводська буд. 37
  • вул. Рокитна буд. 1, 1-А, 3, 10
  • вул. Воскобійницька буд. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 23, 29, 30, 31, 32, 35
  • вул. Єдності буд. 181
  • вул. Естонська буд. 11-Б

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали в повідомленні.

Читайте також: Як відключатимуть світло у Харкові та області 28 жовтня — графік

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
