У четвер у Немишлянському районі відключать газ

У четвер, 30 жовтня, в Немишлянському районі Харкова частина абонентів залишаться без газу.

За інформацією Харківської міської філії “Газмережі”, фахівці проводитимуть роботи з підготовки газових систем до осінньо-зимового періоду.

Таким чином без блакитного палива залишаться мешканці будинків за такими адресами:

провулок Сержантський – усі будинки;

вул. Драгоманова буд. 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35

вул. Сонячна буд. 11, 13

вул. Світанкова буд. 3, 5

провулок Воскобійницький буд. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30 вул. Велозаводська буд. 37

вул. Рокитна буд. 1, 1-А, 3, 10

вул. Воскобійницька буд. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 23, 29, 30, 31, 32, 35

29, 30, 31, 32, 35 вул. Єдності буд. 181

вул. Естонська буд. 11-Б

“Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали в повідомленні.