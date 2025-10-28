В четверг в Немышлянском районе отключат газ
Фото: ХФ «Газсети»
В четверг, 30 октября, в Немышлянском районе Харькова часть абонентов останутся без газа.
По информации Харьковского городского филиала «Газсети», специалисты будут проводить работы по подготовке газовых систем к осенне-зимнему периоду.
Таким образом без голубого топлива останутся жители домов по следующим адресам:
- переулок Сержантский – все дома;
- ул. Драгоманова д. 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35
- ул. Солнечная д. 11, 13
- ул. Светлановская д. 3, 5
- переулок Воскобойницкий д. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30
- ул. Велозаводская д. 37
- ул. Ракитная д. 1, 1-А, 3, 10
- ул. Воскобойницкая д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35
- ул. Единства д. 181
- ул. Эстонская д. 11-Б
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили в сообщении.
