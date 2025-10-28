Live
  Вт 28.10.2025
В четверг в Немышлянском районе отключат газ

Общество 09:24   28.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В четверг в Немышлянском районе отключат газ Фото: ХФ «Газсети»

В четверг, 30 октября, в Немышлянском районе Харькова часть абонентов останутся без газа. 

По информации Харьковского городского филиала «Газсети», специалисты будут проводить работы по подготовке газовых систем к осенне-зимнему периоду.

Таким образом без голубого топлива останутся жители домов по следующим адресам:

  • переулок Сержантский – все дома;
  • ул. Драгоманова д. 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  31-А, 33, 35
  • ул. Солнечная д. 11, 13
  • ул. Светлановская д. 3, 5
  • переулок Воскобойницкий д. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30
  • ул. Велозаводская д. 37
  • ул. Ракитная д. 1, 1-А, 3, 10
  • ул. Воскобойницкая д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35
  • ул. Единства д. 181
  • ул. Эстонская д. 11-Б

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили в сообщении.

Читайте также: Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график

Автор: Николь Костенко-Лагутина
