В четверг в Немышлянском районе отключат газ

В четверг, 30 октября, в Немышлянском районе Харькова часть абонентов останутся без газа.

По информации Харьковского городского филиала «Газсети», специалисты будут проводить работы по подготовке газовых систем к осенне-зимнему периоду.

Таким образом без голубого топлива останутся жители домов по следующим адресам:

переулок Сержантский – все дома;

ул. Драгоманова д. 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35

ул. Солнечная д. 11, 13

ул. Светлановская д. 3, 5

переулок Воскобойницкий д. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30

ул. Велозаводская д. 37

ул. Ракитная д. 1, 1-А, 3, 10

ул. Воскобойницкая д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35

ул. Единства д. 181

ул. Эстонская д. 11-Б

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили в сообщении.