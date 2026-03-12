Будут приходить сотрудники с удостоверениями: предупреждение от газовщиков

Предупреждение для жителей села Полевая Солоницевской громады опубликовали в Харьковском филиале «Газсети».

В частности, газовщики сообщили, что с 08:00 до 17:00 в связи с производственной необходимостью временно приостанавливается распределение газа в село. Работы планируют провести 18 марта.

«Просим наших клиентов к указанному времени самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и, в дальнейшем, допустить представителей Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения», – акцентировали в сообщении.

Также абонентов предупредили, что у всех сотрудников всегда есть при себе соответствующие удостоверения.

