Будут приходить сотрудники с удостоверениями: предупреждение от газовщиков

Общество 10:51   12.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Предупреждение для жителей села Полевая Солоницевской громады опубликовали в Харьковском филиале «Газсети».

В частности, газовщики сообщили, что с 08:00 до 17:00 в связи с производственной необходимостью временно приостанавливается распределение газа в село. Работы планируют провести 18 марта.

«Просим наших клиентов к указанному времени самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и, в дальнейшем, допустить представителей Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения», – акцентировали в сообщении.

Также абонентов предупредили, что у всех сотрудников всегда есть при себе соответствующие удостоверения.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
