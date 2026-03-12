Приходитимуть співробітники з посвідченнями: попередження від газовиків

Попередження для мешканців села Польова Солоницівської громади опублікували в Харківській філії “Газмережі”.

Зокрема, газовики повідомили, що з 08:00 до 17:00 через виробничу необхідність тимчасово припиняється розподіл газу до села. Роботи планують провести 18 березня.

“Просимо наших клієнтів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та, у подальшому, допустити представників Харківської філії «Газмережі» у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання“, – наголосили в повідомленні.

Також абонентів попередили, що всі співробітники завжди мають при собі відповідні посвідчення.