Приходитимуть співробітники з посвідченнями: попередження від газовиків
Попередження для мешканців села Польова Солоницівської громади опублікували в Харківській філії “Газмережі”.
Зокрема, газовики повідомили, що з 08:00 до 17:00 через виробничу необхідність тимчасово припиняється розподіл газу до села. Роботи планують провести 18 березня.
“Просимо наших клієнтів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та, у подальшому, допустити представників Харківської філії «Газмережі» у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання“, – наголосили в повідомленні.
Також абонентів попередили, що всі співробітники завжди мають при собі відповідні посвідчення.
Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 10:51