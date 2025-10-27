Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график

График почасовых отключений будет действовать 28 октября в Харьковской области. Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», такую команду дала НЭК «Укрэнерго» с целью стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме.

Узнать свою очередь можно из списка населенных пунктов и улиц. Например, если абонент проживает в Солоницевке, его очередь 3.1.

Согласно графику на 28 октября, одновременно будут отключаться:

08:00-11:00 – две очереди,

11:00-16:00 – одна очередь,

16:00-19:00 – две очереди,

19:00-22:00 – одна очередь.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 08:00-11:00; 19:00-22:00

1.2 08:00-11:00; 19:00-22:00

2.1 08:00-12:00

2.2 08:00-12:00

3.1, 3.2 — не отключаются

4.1 12:00-16:00

4.2 12:00-16:00

5.1 16:00-19:00

5.2 16:00-19:00

6.1 16:00-19:00

6.2 16:00-19:00

Для промышленности и бизнеса с 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.