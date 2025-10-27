Live
  • Пн 27.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 42
  • EUR 48.77

Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график

Общество 22:10   27.10.2025
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

График почасовых отключений будет действовать 28 октября в Харьковской области. Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», такую команду дала НЭК «Укрэнерго» с целью стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме.

Узнать свою очередь можно из списка населенных пунктов и улиц. Например, если абонент проживает в Солоницевке, его очередь 3.1.

Согласно графику на 28 октября, одновременно будут отключаться:

08:00-11:00 – две очереди,
11:00-16:00 – одна очередь,
16:00-19:00 – две очереди,
19:00-22:00 – одна очередь.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 08:00-11:00; 19:00-22:00
1.2 08:00-11:00; 19:00-22:00
2.1 08:00-12:00
2.2 08:00-12:00
3.1, 3.2 — не отключаются
4.1 12:00-16:00
4.2 12:00-16:00
5.1 16:00-19:00
5.2 16:00-19:00
6.1 16:00-19:00
6.2 16:00-19:00

Для промышленности и бизнеса с 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Читайте также: Аварийные графики отключений в Харькове: почему их не публикуют заранее

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Убийство в Харькове: что произошло и кого подозревают
Убийство в Харькове: что произошло и кого подозревают
27.10.2025, 15:29
Прорыв Белгородской дамбы: как это может повлиять на ситуацию на Харьковщине
Прорыв Белгородской дамбы: как это может повлиять на ситуацию на Харьковщине
27.10.2025, 14:58
Доцент вуза в Харькове погорел на взятке, его отправили в СИЗО – следствие
Доцент вуза в Харькове погорел на взятке, его отправили в СИЗО – следствие
27.10.2025, 14:24
Новости Харькова – главное 27 октября: обстрелы за неделю, Терехов про FPV
Новости Харькова – главное 27 октября: обстрелы за неделю, Терехов про FPV
27.10.2025, 21:43
Прекратится ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 28 октября
Прекратится ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 28 октября
27.10.2025, 19:08
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график
27.10.2025, 22:10

Новости по теме:

27.10.2025
Сегодня в Харьковской области ввели аварийные графики отключения света
26.10.2025
Кому будут выключать свет завтра, 27 октября, в Харькове и области
24.10.2025
Графики почасового отключения света будут действовать 25 октябряна Харьковщине
23.10.2025
Как будут выключать свет 24 октября в Харькове и области – график
22.10.2025
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 октября 2025 в 22:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График почасовых отключений будет действовать 28 октября в Харьковской области.".