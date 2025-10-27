Як вимикатимуть світло в Харкові та області 28 жовтня – графік

Графік погодинних відключень діятиме 28 жовтня у Харківській області. Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», таку команду дала НЕК «Укренерго» з метою стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі.

Дізнатися свою чергу можна зі списку населених пунктів та вулиць. Наприклад, якщо абонент проживає у Солоницівці, його черга 3.1.

Згідно з графіком на 28 жовтня, одночасно відключатимуться:

08:00-11:00 – дві черги,

11:00-16:00 – одна черга,

16:00-19:00 – дві черги,

19:00-22:00 – одна черга.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 08:00-11:00; 19:00-22:00

1.2 08:00-11:00; 19:00-22:00

2.1 08:00-12:00

2.2 08:00-12:00

3.1, 3.2 – не вимикаються

4.1 12:00-16:00

4.2 12:00-16:00

5.1 16:00-19:00

5.2 16:00-19:00

6.1 16:00-19:00

6.2 16:00-19:00

Для промисловості та бізнесу з 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, раніше енергетики пояснювали, що графіки аварійних відключень запроваджуються при дефіциті електроенергії протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від НЕК «Укренерго». Щодо відновлення електропостачання рішення також ухвалює «Укренерго». Заздалегідь проінформувати абонентів про аварійні відключення енергетики не можуть.