Live
  • Пн 27.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 42
  • EUR 48.77

Як вимикатимуть світло в Харкові та області 28 жовтня – графік

Суспільство 22:10   27.10.2025
Олена Нагорна
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 28 жовтня – графік Фото: АТ “Харківобленерго”

Графік погодинних відключень діятиме 28 жовтня у Харківській області. Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», таку команду дала НЕК «Укренерго» з метою стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі.

Дізнатися свою чергу можна зі списку населених пунктів та вулиць. Наприклад, якщо абонент проживає у Солоницівці, його черга 3.1.

Згідно з графіком на 28 жовтня, одночасно відключатимуться:

08:00-11:00 – дві черги,
11:00-16:00 – одна черга,
16:00-19:00 – дві черги,
19:00-22:00 – одна черга.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 08:00-11:00; 19:00-22:00
1.2 08:00-11:00; 19:00-22:00
2.1 08:00-12:00
2.2 08:00-12:00
3.1, 3.2 – не вимикаються
4.1 12:00-16:00
4.2 12:00-16:00
5.1 16:00-19:00
5.2 16:00-19:00
6.1 16:00-19:00
6.2 16:00-19:00

Для промисловості та бізнесу з 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, раніше енергетики пояснювали, що графіки аварійних відключень запроваджуються при дефіциті електроенергії протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від НЕК «Укренерго». Щодо відновлення електропостачання рішення також ухвалює «Укренерго». Заздалегідь проінформувати абонентів про аварійні відключення енергетики не можуть.

Читайте також: Аварійні графіки відключень у Харкові: чому їх не публікують заздалегідь

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Дрони-матки з FPV почали застосовувати проти Харкова – підсумки 27 жовтня
Дрони-матки з FPV почали застосовувати проти Харкова – підсумки 27 жовтня
27.10.2025, 23:00
З парковки в Харкові викрали авто: поліція затримала 71-річного чоловіка
З парковки в Харкові викрали авто: поліція затримала 71-річного чоловіка
27.10.2025, 18:22
Чи припиниться дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 28 жовтня
Чи припиниться дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 28 жовтня
27.10.2025, 19:08
Сотні вулиць ще треба перейменувати в Харкові та області – деколонізатори 📹
Сотні вулиць ще треба перейменувати в Харкові та області – деколонізатори 📹
27.10.2025, 19:26
Новини Харкова – головне 27 жовтня: обстріли за тиждень, Терехов про FPV
Новини Харкова – головне 27 жовтня: обстріли за тиждень, Терехов про FPV
27.10.2025, 21:43
Стоки з непрацюючих очисних споруд скидали у природу Харківщини
Стоки з непрацюючих очисних споруд скидали у природу Харківщини
27.10.2025, 19:57

Новини за темою:

27.10.2025
Сьогодні в Харківській області запровадили аварійні графіки відключення світла
26.10.2025
Кому вимикатимуть світло завтра, 27 жовтня, в Харкові й області
24.10.2025
Графіки погодинного вимкнення світла діятимуть 25 жовтня у Харкові й області
23.10.2025
Як вимикатимуть світло 24 жовтня у Харкові й області – графік
22.10.2025
У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть світло в Харкові та області 28 жовтня – графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2025 в 22:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік погодинних відключень діятиме 28 жовтня у Харківській області.".