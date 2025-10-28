Live
Як обрати басейн: каркасний або надувний?

Реклама 17:35   28.10.2025
Ірина Максимова
Як обрати басейн: каркасний або надувний?

Власний басейн на подвір’ї – це мрія, яку сьогодні легко реалізувати. Сучасний ринок пропонує десятки моделей для дачі, саду чи приватного будинку. Та перед покупкою варто визначитися: каркасний чи надувний басейн – який підійде саме вам?

Щоб вибрати оптимальний варіант, потрібно врахувати кілька практичних факторів: розмір ділянки, кількість користувачів, частоту використання та бюджет.

Басейн

Надувні басейни: просто, швидко та без зайвого клопоту

Якщо хочете влаштувати домашній оазис без складного монтажу – зверніть увагу на надувні басейни великі чи маленькі. Це найзручніше рішення, коли потрібно швидко підготувати місце для відпочинку на спеку.

Їх установка займає буквально кілька хвилин: достатньо знайти рівну поверхню, розстелити полотно, надути бортик і наповнити чашу водою. Без інструментів, без майстрів і без зайвих нервів.

Чому надувні моделі такі популярні:

  • Не потребують жодного обладнання чи спеціальних навичок.
  • Легко зберігати – здули, склали, поставили на полицю.
  • Можна встановити навіть у приміщенні – взимку чудово перетворюються на сухий басейн із кульками.
  • М’які стінки роблять купання безпечним для дітей.

Для сімей із малюками це справжня знахідка: комфорт, простота і мінімум турбот.

Басейн

Каркасні басейни: вибір тих, хто цінує надійність

Каркасні моделі – це вже серйозніше рішення. Ціна каркасного басейну вища за ціну надувних моделей, але й переваг ці вироби мають більше.

Вони складаються зі сталевої основи й міцної армованої чаші з ПВХ, тому витримують великі навантаження та служать багато сезонів поспіль. 

Такі басейни не бояться спеки, вітру чи дощу. Їх можна встановити на подвір’ї один раз – і насолоджуватися водними розвагами все літо без щоденного демонтажу.

Головні переваги каркасних басейнів:

  • Стабільна конструкція, що не деформується.
  • Великий об’єм – вистачить місця і для плавання, і для гри.
  • Служить роками, не втрачаючи вигляду.

Наприклад, модель Bestway 56977 – одна із найпопулярніших серед покупців. Вона поєднує комфорт та продуманість:

  • Простора чаша підходить для купання всієї родини.
  • Міцні сталеві труби додають жорсткості каркасу.
  • Тришаровий ПВХ добре тримає форму і не боїться дрібних пошкоджень.

У комплект входить все необхідне:

  • Драбина для зручного входу
  • Тент, який захищає воду від сміття
  • Пісочна фільтрувальна система для підтримання чистоти
  • Такий басейн стане справжнім центром вашої літньої зони відпочинку.Басейн

Порівняння типів басейнів

ПараметрНадувний басейнКаркасний басейн
Монтаж10–15 хвилин, без інструментів1–2 години, потрібен монтаж
МіцністьСередня, чутливий до проколівВисока, витримує великі навантаження
ВартістьДоступнаДорожча, але окупається довговічністю
ГлибинаНеглибокий, безпечний для дітейГлибший, підходить дорослим
ЗберіганняСкладається, займає мало місцяПотребує постійного місця
Служить2–4 сезониВід 5 до 10 років і більше

FAQ – часті запитання

  1. Як доглядати за басейном?

Слідкуйте за чистотою води, користуйтеся фільтрами та хімією AquaDoctor. Маленькі моделі бажано спорожняти раз на кілька днів.

  1. Яку підкладку покласти під басейн?

Найкраще підходить геотекстиль або спінений ПВХ – вони захищають дно від пошкоджень і нерівностей.

  1. Чи можна ставити басейн прямо на траву?

Можна, але перед встановленням потрібно вирівняти ділянку та прибрати каміння, щоб уникнути проколів.

  1. Як зберігати басейн узимку?

Після зливання води висушіть чашу, складіть і тримайте в сухому приміщенні без різких перепадів температури.

  1. Який варіант безпечніший для дітей?

Для малюків найкраще підійдуть надувні моделі з м’якими бортиками – вони комфортні, безпечні й не займають багато місця.

Правильно обраний басейн – це не просто сезонна забавка, а спосіб створити власну зону відпочинку просто біля дому.

Автор: Ірина Максимова
