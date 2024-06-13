Впав і захлинувся: подробиці загибелі дитини у басейні на Харківщині
Фото: ГУНП в Харківській області
Повідомлення про смерть дворічної дитини у басейні на Харківщині правоохоронці отримали 12 червня близько 08:00. Відомо, що родина була на відпочинку.
«Хлопець самостійно відчинив вхідні двері та вийшов на подвір’я, де впав у басейн та захлинувся. Батьки негайно повезли дитину назустріч бригаді медиків, щоб якнайшвидше надати кваліфіковану медичну допомогу. Проведені реанімаційні заходи позитивних результатів не дали», – розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».
Нагадаємо, у ГУ ДСНС в Харківській області раніше повідомляли, що трагедія сталася в селі Коропове Чугуївського району. Дитина загинула в стаціонарному басейні.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 13:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про смерть дворічної дитини у басейні на Харківщині правоохоронці отримали 12 червня близько 08:00. Відомо, що родина була на відпочинку.".