Упал и захлебнулся: подробности гибели ребенка в бассейне на Харьковщине

Сообщение о смерти двухлетнего ребенка в бассейне на Харьковщине правоохранители получили 12 июня около 08:00. Известно, что семья была на отдыхе.

«Мальчик самостоятельно открыл входную дверь и вышел во двор, где упал в бассейн и захлебнулся. Родители немедленно повезли ребенка навстречу бригаде медиков, чтобы как можно быстрее оказать квалифицированную медицинскую помощь. Проведенные реанимационные мероприятия положительных результатов не дали», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст.115 УКУ с примечанием «несчастный случай».

Напомним, в ГУ ГСЧС в Харьковской области ранее сообщали, что трагедия произошла в селе Коропово Чугуевского района. Ребенок погиб в стационарном бассейне.