Упал и захлебнулся: подробности гибели ребенка в бассейне на Харьковщине
Сообщение о смерти двухлетнего ребенка в бассейне на Харьковщине правоохранители получили 12 июня около 08:00. Известно, что семья была на отдыхе.
«Мальчик самостоятельно открыл входную дверь и вышел во двор, где упал в бассейн и захлебнулся. Родители немедленно повезли ребенка навстречу бригаде медиков, чтобы как можно быстрее оказать квалифицированную медицинскую помощь. Проведенные реанимационные мероприятия положительных результатов не дали», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст.115 УКУ с примечанием «несчастный случай».
Напомним, в ГУ ГСЧС в Харьковской области ранее сообщали, что трагедия произошла в селе Коропово Чугуевского района. Ребенок погиб в стационарном бассейне.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бассейн, дитина, погиб, подробности, полиция, ребенок, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 13:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о смерти двухлетнего ребенка в бассейне на Харьковщине правоохранители получили 12 июня около 08:00. Известно, что семья была на отдыхе.".