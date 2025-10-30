«Багато провокацій»: у Харківському ОТЦК підрахували конфлікти з оповіщувачами

Близько двох десятків конфліктних ситуацій за участю своїх співробітників зафіксував упродовж жовтня у ЗМІ Харківський обласний ТЦК та СП, розповів на брифінгу Микола Шарий, заступник начальника ОТЦК та СП із психологічної підтримки персоналу.

“На жаль, не вдається уникнути повністю конфліктних ситуацій, – констатував Шарий. – І це, я скажу відверто, не тільки справа у працівниках РТЦК та СП. Багато провокацій, коли провокують представників РТЦК та СП. Є, правда одинокі випадки, коли якісь громадяни, підлітки, провокують. Мало того, що групи оповіщення не такі великі, їх чотири-п’ять чоловіків, й на них буває, що організовуються спроби нападів. Таке теж буває”.

З двох десятків зафіксованих у ЗМІ конфліктних ситуацій, за його словами, підтвердилися лише дві, щодо військовослужбовців наразі проводяться службові розслідування.

“У всіх випадках, коли виникає конфліктна ситуація, ми проводимо службове розслідування по діях наших військовослужбовців, – стверджує Шарий. – Якщо є ознаки правопорушень, ми одразу залучаємо Національну поліцію, Державне бюро розслідувань і Спеціалізовану прокуратуру для надання правової оцінки діям як військовослужбовців, так і громадян України, які в цьому конфлікті брали участь. За висновками правоохоронців буде вирішуватися питання про протягнення до інших видів відповідальності, крім дисциплінарних. Якщо в діях військовослужбовців є ознаки дисциплінарних правопорушень, ми згідно з законодавством притягаємо їх до дисциплінарних відповідальностей. Якщо з’ясується, що військовослужбовці, які працюють у групах оповіщення або на прийомі громадян, які перебувають в ТЦК, за своїми моральними та психологічними якостями не можуть працювати з цими групами населення, ми приймаємо рішення про їхнє переведення до інших частин, щоб вони не створювали цих конфліктних ситуацій”.

Заступник начальника ОТЦК та СП нагадав, що з 1 вересня, згідно із законодавством, усі військовослужбовці РТЦК та СП зобов’язані використовувати бодікамери.

“Тому всі процедури, які проходять у нас у місцях оповіщення громадян, фіксуються на ці бодікамери. Дані з бодікамер зберігаються протягом 30 діб, в окремих випадках більше. До цих випадків відносяться конфліктні ситуації або звернення громадян про незаконний призов за мобілізацією. Тоді ці записи з бодікамер передаються відповідним правоохоронним органам. Звертаю увагу, що під час спілкування з громадянами всі військовослужбовці повинні відрекомендуватися, показати свої документи і потім тільки переступати до перевірки документів громадян, їхнього перебування на військовому обліку і наявності законних підстав щодо відстрочки або бронювання”, – сказав Шарий.