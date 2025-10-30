«Много провокаций»: в Харьковском ОТЦК подсчитали конфликты с сотрудниками 📹

Около двух десятков конфликтных ситуаций с участием своих сотрудников зафиксировал в течение октября в СМИ Харьковский областной ТЦК и СП, рассказал на брифинге Николай Шарый, замначальника ОТЦК и СП по психологической поддержке персонала.

«К сожалению, не удается полностью избежать конфликтных ситуаций, — констатировал Шарый. — И это, я скажу откровенно, не только дело в сотрудниках РТЦК и СП. Много провокаций, когда провоцируют представителей РТЦК и СП. Есть, правда единичные случаи, когда какие-то граждане, подростки, провоцируют. Мало того, что группы оповещения не такие большие, их четыре-пять человек, так на них, бывают, что организовывают попытки нападений. Такое тоже бывает».

Из двух десятков зафиксированных в СМИ конфликтных ситуаций, по его словам, подтвердились только две, в отношении военнослужащих сейчас проводятся служебные расследования.

«Во всех случаях, когда возникает конфликтная ситуация, мы проводим служебное расследование по действиям наших военнослужащих, — утверждает Шарый. — Если есть признаки правонарушений, мы сразу привлекаем Национальную полицию, Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру для предоставления правовой оценки действиям как военнослужащих, так и граждан Украины, которые в этом конфликте принимали участие. По заключению правоохранителей будет решаться вопрос о привлечении к другим видам ответственности, кроме дисциплинарных. Если в действиях военнослужащих есть признаки дисциплинарных правонарушений, мы в соответствии с законодательством привлекаем их к дисциплинарной ответственности. Если выяснится, что военнослужащие, работающие в группах оповещения или на приеме граждан, находящихся в ТЦК, по своим моральным и психологическим качествам не могут работать с этими группами населения, мы принимаем решение об их переводе в другие части, чтобы они не создавали этих конфликтных ситуаций».

Замначальника ОТЦК и СП напомнил, что с 1 сентября, согласно законодательству, все военнослужащие РТЦК и СП обязаны использовать бодикамеры.

«Поэтому все процедуры, которые проходят у нас в местах оповещения граждан, фиксируются на эти бодикамеры. Данные с бодикамер хранятся в течение 30 суток, в отдельных случаях дольше. К этим случаям относятся конфликтные ситуации или обращения граждан о незаконном призыве по мобилизации. Тогда эти записи с бодикамер передаются соответствующим правоохранительным органам. Обращаю внимание, что во время общения с гражданами все военнослужащие должны представиться, показать свои документы и только потом приступать к проверке документов граждан, их пребывания на воинском учете и наличия законных оснований для отсрочки или бронирования», — сказал Шарый.