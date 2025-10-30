«Много провокаций»: в Харьковском ОТЦК подсчитали конфликты с сотрудниками 📹
Около двух десятков конфликтных ситуаций с участием своих сотрудников зафиксировал в течение октября в СМИ Харьковский областной ТЦК и СП, рассказал на брифинге Николай Шарый, замначальника ОТЦК и СП по психологической поддержке персонала.
«К сожалению, не удается полностью избежать конфликтных ситуаций, — констатировал Шарый. — И это, я скажу откровенно, не только дело в сотрудниках РТЦК и СП. Много провокаций, когда провоцируют представителей РТЦК и СП. Есть, правда единичные случаи, когда какие-то граждане, подростки, провоцируют. Мало того, что группы оповещения не такие большие, их четыре-пять человек, так на них, бывают, что организовывают попытки нападений. Такое тоже бывает».
Из двух десятков зафиксированных в СМИ конфликтных ситуаций, по его словам, подтвердились только две, в отношении военнослужащих сейчас проводятся служебные расследования.
«Во всех случаях, когда возникает конфликтная ситуация, мы проводим служебное расследование по действиям наших военнослужащих, — утверждает Шарый. — Если есть признаки правонарушений, мы сразу привлекаем Национальную полицию, Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру для предоставления правовой оценки действиям как военнослужащих, так и граждан Украины, которые в этом конфликте принимали участие. По заключению правоохранителей будет решаться вопрос о привлечении к другим видам ответственности, кроме дисциплинарных. Если в действиях военнослужащих есть признаки дисциплинарных правонарушений, мы в соответствии с законодательством привлекаем их к дисциплинарной ответственности. Если выяснится, что военнослужащие, работающие в группах оповещения или на приеме граждан, находящихся в ТЦК, по своим моральным и психологическим качествам не могут работать с этими группами населения, мы принимаем решение об их переводе в другие части, чтобы они не создавали этих конфликтных ситуаций».
Замначальника ОТЦК и СП напомнил, что с 1 сентября, согласно законодательству, все военнослужащие РТЦК и СП обязаны использовать бодикамеры.
«Поэтому все процедуры, которые проходят у нас в местах оповещения граждан, фиксируются на эти бодикамеры. Данные с бодикамер хранятся в течение 30 суток, в отдельных случаях дольше. К этим случаям относятся конфликтные ситуации или обращения граждан о незаконном призыве по мобилизации. Тогда эти записи с бодикамер передаются соответствующим правоохранительным органам. Обращаю внимание, что во время общения с гражданами все военнослужащие должны представиться, показать свои документы и только потом приступать к проверке документов граждан, их пребывания на воинском учете и наличия законных оснований для отсрочки или бронирования», — сказал Шарый.
Читайте также: Инцидент при проверке документов: на Салтовке копа протащили по асфальту
Новости по теме:
- Категории: Записано, Общество, Харьков; Теги: мобилизация, новости Харькова, Харьковский ОТЦК;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Много провокаций»: в Харьковском ОТЦК подсчитали конфликты с сотрудниками 📹», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 19:34;