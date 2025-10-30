Про 20 боїв на Харківщині повідомив Генштаб – дані на 08:00

Вранці 30 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував, де намагався прорватися ворог у Харківській області.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували п’ять атак росіян поблизу Вовчанська.

На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися 15 разів. Українські захисники відбивали атаки ворога біля Піщаного, Глушківки, Степової Новоселівки та Богуславки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4 323 обстріли, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 671 дрон-камікадзе”, – написали в Генштабі.

Втрати ЗС РФ на сьогодні такі: