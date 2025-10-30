Про 20 боїв на Харківщині повідомив Генштаб – дані на 08:00
Вранці 30 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував, де намагався прорватися ворог у Харківській області.
Так, на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували п’ять атак росіян поблизу Вовчанська.
На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися 15 разів. Українські захисники відбивали атаки ворога біля Піщаного, Глушківки, Степової Новоселівки та Богуславки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4 323 обстріли, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 671 дрон-камікадзе”, – написали в Генштабі.
Втрати ЗС РФ на сьогодні такі:
Читайте також: Масований обстріл України сьогодні: РФ била по енергетиці
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Про 20 боїв на Харківщині повідомив Генштаб – дані на 08:00», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2025 в 08:19;