О 20 боях на Харьковщине сообщил Генштаб – данные на 08:00
Утром 30 октября Генштаб ВСУ проинформировал, где пытался прорваться враг в Харьковской области.
Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали пять атак россиян вблизи Волчанска.
На Купянском – оккупанты пытались прорваться 15 раз. Украинские защитники отбивали атаки врага около Песчаного, Глушковки, Степной Новоселовки и Богуславки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Вчера противник нанес 80 авиационных ударов, сбросил 177 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 4323 обстрела, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5671 дрон-камикадзе», – пишут в Генштабе.
Потери ВС РФ на сегодняшний день таковы:
