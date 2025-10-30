О 20 боях на Харьковщине сообщил Генштаб – данные на 08:00

Утром 30 октября Генштаб ВСУ проинформировал, где пытался прорваться враг в Харьковской области.

Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали пять атак россиян вблизи Волчанска.

На Купянском – оккупанты пытались прорваться 15 раз. Украинские защитники отбивали атаки врага около Песчаного, Глушковки, Степной Новоселовки и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Вчера противник нанес 80 авиационных ударов, сбросил 177 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 4323 обстрела, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5671 дрон-камикадзе», – пишут в Генштабе.

Потери ВС РФ на сегодняшний день таковы: