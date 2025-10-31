Live
ISW: на півночі області ЗС РФ воюють у літній формі і зазнають значних втрат

Україна 10:15   31.10.2025
В Інституті вивчення війни (ISW) передають: російські блогери пишуть про недостатню підготовку та забезпечення ЗС РФ на Південно-Слобожанському напрямку. 

Зокрема, за інформацією аналітиків, попри великі втрати та недостатню укомплектованість, російське командування продовжує вимотувати своїх військових, віддаючи накази продовжувати штурми.

“Блогер стверджував, що російські солдати в цьому підрозділі досі носять літню форму та мають обмежений пайок, і що солдати повинні використовувати власні кошти для оплати спорядження та приладдя, оскільки російське військове командування не забезпечує їх у достатній кількості”, – пишуть в Інституті вивчення війни.

Так, зазначили в ISW, у військових РФ вимагають гроші на придбання безпілотників та засобів зв’язку. Тим часом успіхів на півночі від Харкова ворога немає. Однак є інформація про контратаки ЗСУ на заході від Синельникового.

Не змінилася лінія і на інших ділянках фронту, хоча ворог і намагався поширювати фейкову інформацію про просування ЗС РФ на Куп’янському та Великобурлуцькому напрямках.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
