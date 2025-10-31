ISW: на севере от Харькова ВС РФ воюют в летней форме и несут большие потери
В Институте изучения войны (ISW) передают: российские блогеры пишут о недостаточной подготовке и обеспечении ВС РФ на Южно-Слобожанском направлении.
В частности, по информации аналитиков, несмотря на большие потери и недостаточную укомплектованность, российское командование продолжает выматывать своих военных, отдавая приказы продолжать штурмы.
«Блогер утверждал, что российские солдаты в этом подразделении до сих пор носят летнюю форму и имеют ограниченный паек, и что солдаты должны использовать собственные средства для оплаты снаряжения и принадлежностей, поскольку российское военное командование не обеспечивает их в достаточном количестве», – пишут в Институте изучения войны.
Так, отметили в ISW, у военных РФ требуют деньги на приобретение беспилотников и средств связи. Тем временем успехов на севере от Харькова у врага нет. Однако есть информация о контратаках ВСУ на западе от Синельниково.
Не изменилась линия и на других участках фронта, хотя враг и пытался распространять фейковую информацию о продвижении ВС РФ на Купянском и Великобурлукском направлениях.
Читайте также: Сложнее было на Купянском направлении – как прошли сутки на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, север Харьковщины, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ISW: на севере от Харькова ВС РФ воюют в летней форме и несут большие потери», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 октября 2025 в 10:15;