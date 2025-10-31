ISW: на севере от Харькова ВС РФ воюют в летней форме и несут большие потери

В Институте изучения войны (ISW) передают: российские блогеры пишут о недостаточной подготовке и обеспечении ВС РФ на Южно-Слобожанском направлении.

В частности, по информации аналитиков, несмотря на большие потери и недостаточную укомплектованность, российское командование продолжает выматывать своих военных, отдавая приказы продолжать штурмы.

«Блогер утверждал, что российские солдаты в этом подразделении до сих пор носят летнюю форму и имеют ограниченный паек, и что солдаты должны использовать собственные средства для оплаты снаряжения и принадлежностей, поскольку российское военное командование не обеспечивает их в достаточном количестве», – пишут в Институте изучения войны.

Так, отметили в ISW, у военных РФ требуют деньги на приобретение беспилотников и средств связи. Тем временем успехов на севере от Харькова у врага нет. Однако есть информация о контратаках ВСУ на западе от Синельниково.

Не изменилась линия и на других участках фронта, хотя враг и пытался распространять фейковую информацию о продвижении ВС РФ на Купянском и Великобурлукском направлениях.