Менш жорсткий графік відключень світла застосують на Харківщині 1 листопада

Суспільство 20:45   31.10.2025
Олена Нагорна
Менш жорсткий графік відключень світла застосують на Харківщині 1 листопада Фото: Харківобленерго/телеграм

Оприлюднений графік відключень світла у Харківській області на 1 листопада.

Як повідомляють в АТ “Харківобленерго”, відповідно до розпорядження Укренерго з метою забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми у суботу графік діятиме з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00.

Застосовуватиметься 0,5 черги відключень.

Дізнатися свою чергу можна зі списку населених пунктів та вулиць. Згідно з графіком на 1 листопада, відключатимуться:

1.1 08:00-10:00
1.2 18:00-21:00
2.1, 2.2, 3.1 – не вимикаються
3.2 21:00-22:00
4.1, 4.2 – не вимикаються
5.1 15:00-18:00
5.2, 6.1, 6.2 – не вимикаються

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, в ніч проти 30 жовтня енергосистема України зазнала чергової масованої атаки ракетами та дронами. Об’єкти отримали нові пошкодження. За даними Укренерго, у більшості регіонів запровадили аварійні відключення світла. Не стала винятком і Харківщина. Проте вже вранці на зміну аварійним відключенням прийшли графіки.

Читайте також: У суботу у Харкові закриють одну зі станцій метро: як ходитимуть потяги

Автор: Олена Нагорна
