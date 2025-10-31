Менее жесткий график отключений света применят на Харьковщине 1 ноября

Обнародован график отключений света в Харьковской области на 1 ноября.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», в соответствии с распоряжением НЭК «Укрэнерго» с целью обеспечения стабильной работы объединенной энергосистемы в субботу график будет действовать с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00.

Будет применяться 0,5 очереди отключений.

Узнать свою очередь можно из списка населенных пунктов и улиц. Согласно графику на 1 ноября, будут отключаться:

1.1 08:00-10:00

1.2 18:00-21:00

2.1, 2.2, 3.1 — не отключаются

3.2 21:00-22:00

4.1, 4.2 — не отключаются

5.1 15:00-18:00

5.2, 6.1, 6.2 — не отключаются

Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, в ночь на 30 октября энергосистема Украины подверглась очередной массированной атаке ракетами и дронами. Объекты получили новые повреждения. По данным НЭК «Укрэнерго», в большинстве регионов ввели аварийные отключения света. Не стала исключением и Харьковщина. Однако уже утром на смену аварийным отключениям пришли графики.