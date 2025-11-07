Де зараз точаться бої у Харківській області – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили дві атаки росіян, повідомив Генштаб ЗСУ.
Окупанти хочуть просунутися у Вовчанську та біля Кам’янки. Ще три бої тривають дотепер.
На Куп’янському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських підрозділів біля Куп’янська, Піщаного, Борівської Андріївки та у напрямку Петропавлівки. Три бої точаться наразі.
На Лиманському напрямку росіяни п’ять разів штурмували позиції українських захисників біля сіл Колодязі, Новоселівка та у напрямку села Коровій Яр.
