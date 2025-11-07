Live

Де зараз точаться бої у Харківській області – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:35   07.11.2025
Оксана Якушко
Де зараз точаться бої у Харківській області – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили дві атаки росіян, повідомив Генштаб ЗСУ.

Окупанти хочуть просунутися у Вовчанську та біля Кам’янки. Ще три бої тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських підрозділів біля Куп’янська, Піщаного, Борівської Андріївки та у напрямку Петропавлівки. Три бої точаться наразі.

На Лиманському напрямку росіяни п’ять разів штурмували позиції українських захисників біля сіл Колодязі, Новоселівка та у напрямку села Коровій Яр.

Автор: Оксана Якушко
