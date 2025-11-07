Live

Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Фронт 17:35   07.11.2025
Оксана Якушко
Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили две атаки россиян, сообщил Генштаб ВСУ.

Оккупанты хотят продвинуться в Волчанске и возле Каменки. Еще три боя продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских подразделений возле Купянска, Песчаного, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки. Три боя идут сейчас.

На Лиманском направлении россияне пять раз штурмовали позиции украинских защитников возле сел Колодцы, Новоселовка и в направлении села Коровий Яр.

Читайте также: Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу
07.11.2025, 13:45
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
07.11.2025, 17:45
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
07.11.2025, 06:00
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
06.11.2025, 13:31
Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно
Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно
07.11.2025, 13:00
16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение
16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение
07.11.2025, 14:47

Новости по теме:

06.11.2025
На Купянском направлении горячее всего в Харьковской области — Генштаб ВСУ
05.11.2025
Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ
03.11.2025
Шесть боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
03.11.2025
На два населенных пункта Харьковщины враг сбросил авиабомбы – Генштаб
02.11.2025
Уже 16 раз атаковали военные РФ на Харьковщине с начала суток: где идут бои


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 17:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили две атаки россиян, сообщил Генштаб ВСУ.".