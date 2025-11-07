Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили две атаки россиян, сообщил Генштаб ВСУ.
Оккупанты хотят продвинуться в Волчанске и возле Каменки. Еще три боя продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских подразделений возле Купянска, Песчаного, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки. Три боя идут сейчас.
На Лиманском направлении россияне пять раз штурмовали позиции украинских защитников возле сел Колодцы, Новоселовка и в направлении села Коровий Яр.
