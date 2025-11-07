Погана видимість на дорогах. Прогноз погоди на 8 листопада у Харкові й області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на завтра, 8 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів🌤. Вночі та вранці прогнозують густий туман🌫, видимість очікують 200 – 500 м. Вдень буде зберігатися мінлива хмарність.🌥
Вітер очікують змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 0 до 5° тепла, вдень прогріється до 8 – 13° тепла.
У Харкові день прогнозують без істотних опадів🌤. Вночі та вранці очікують туман🌫, видимість становитиме 200 – 500 м.
Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 1 – 3° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 10 – 12° тепла.
