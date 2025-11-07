Live

Плохая видимость на дорогах. Прогноз погоды на 8 ноября в Харькове и области

Погода 20:12   07.11.2025
Оксана Якушко
Плохая видимость на дорогах. Прогноз погоды на 8 ноября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 8 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют густой туман, видимость ожидают 200 – 500 м. Днем будет сохраняться переменная облачность. 🌥
Ветер ожидают переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5° тепла, днем ​​прогреется до 8 – 13° тепла.

В Харькове день прогнозируют без существенных осадков. Ночью и утром ожидают туман, видимость составит 200 – 500 м.
Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 1 – 3° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 10 – 12° тепла.

Автор: Оксана Якушко
