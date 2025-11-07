«Роботи тривають»: ситуація в передмісті Харкова після удару 4 листопада 📷
У Роганській громаді тривають відновлювальні роботи, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він нагадав, що на початку тижня ворог позбавив людей опалення.
За даними Синєгубова, світло в населеному пункті є.
«Профільні фахівці роблять максимум, аби якомога швидше повернути тепло в оселі місцевих жителів. Роботи тривають цілодобово», – зазначив голова ХОВА.
Він додав, що цілодобово працює штаб, де кожен житель постраждалої громади може отримати необхідну підтримку.
«Гарячим харчуванням скористались майже 300 людей. До пунктів обігріву звернулися близько 100 жителів. На місці продовжують чергувати співробітники ДСНС, Національної поліції та медичні бригади. Люди можуть звернутися з будь-якими питаннями й отримати кваліфіковану допомогу. Працюємо у посиленому режимі, доки не буде усунуто всі наслідки ворожого обстрілу», – заявив Синєгубов.
Нагадаємо, щонайменше п’ять вибухів уночі пролунали в Харкові 4 листопада. Згодом обласна прокуратура відзначила: ворог атакував ударними безпілотниками передмістя Харкова. «Прильоти» зафіксували в селі Руська Лозова на Дергачівщині та селищі Докучаєвське Роганської громади. У Руській Лозовій пошкоджені житлові будинки, поранення отримали двоє чоловіків. У Роганській громаді, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог цілив по енергетичній інфраструктурі, яка мала забезпечувати опалення. Руйнацій зазнали кілька житлових будинків. На місці цілодобово працюватиме оперативний штаб, щоб відновити теплопостачання. За даними прокурорів, у двох місцевих жительок внаслідок «прильотів» був гострий стрес. Також через удар по будівлі Роганської пожежної команди постраждали двоє співробітників.
