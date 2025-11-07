Live

«Работы продолжаются»: ситуация в пригороде Харькова после удара 4 ноября 📷

Общество 16:48   07.11.2025
Виктория Яковенко
«Работы продолжаются»: ситуация в пригороде Харькова после удара 4 ноября 📷 Фото: Олег Синегубов

В Роганской громаде продолжаются восстановительные работы, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он напомнил, что в начале недели враг лишил людей отопления.

По данным Синегубова, свет в населённом пункте есть.

«Профильные специалисты делают максимум, чтобы как можно скорее вернуть тепло в дома местных жителей. Работы продолжаются круглосуточно», — отметил глава ХОВА.

Он добавил, что круглосуточно работает штаб, где каждый житель может получить необходимую поддержку.

«Горячим питанием воспользовались почти 300 человек. К пунктам обогрева обратилось около 100 жителей. На месте продолжают дежурить сотрудники ГСЧС, Национальной полиции и медицинские бригады. Люди могут обратиться с любыми вопросами и получить квалифицированную помощь. Работаем в усиленном режиме, пока не будут устранены все последствия вражеских обстрелов», — заявил Синегубов.

ситуация в пригороде Харькове
Фото: Олег Синегубов
ситуация в пригороде Харькове
Фото: Олег Синегубов
ситуация в пригороде Харькове
Фото: Олег Синегубов
ситуация в пригороде Харькове
Фото: Олег Синегубов

Напомним, не менее пяти взрывов ночью прогремели в Харькове 4 ноября. Впоследствии областная прокуратура отметила: враг атаковал ударными беспилотниками пригород Харькова. «Прилеты» зафиксировали в селе Русская Лозовая на Дергачевщине и поселке Докучаевское Роганской громады. В Русской Лозовой повреждены жилые дома, ранения получили двое мужчин. В Роганской громаде, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг целил по энергетической инфраструктуре, которая должна была обеспечивать отопление. Разрушениям подверглись несколько жилых домов. На месте будет круглосуточно работать оперативный штаб, чтобы возобновить теплоснабжение. По данным прокуроров, у двух местных жительниц в результате «прилетов» был острый стресс. Также из-за удара по зданию Роганской пожарной команды пострадали двое сотрудников.

Читайте также: Удар по котельной в пригороде: без отопления – 3,5 тыс. жителей, где согреться

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу
07.11.2025, 13:45
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
07.11.2025, 17:45
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
07.11.2025, 06:00
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
06.11.2025, 13:31
Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно
Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно
07.11.2025, 13:00
16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение
16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение
07.11.2025, 14:47

Новости по теме:

07.11.2025
«Работы продолжаются»: ситуация в пригороде Харькова после удара 4 ноября 📷
07.11.2025
Ряд домов в Харькове останется без газа в понедельник: адреса
07.11.2025
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу
07.11.2025
В Харькове 29 мужчин избежали мобилизации из-за чиновницы ТЦК – СБУ
07.11.2025
Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Работы продолжаются»: ситуация в пригороде Харькова после удара 4 ноября 📷», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 16:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Роганской громаде продолжаются восстановительные работы, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он напомнил, что в начале недели враг лишил людей отопления.".