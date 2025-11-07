«Работы продолжаются»: ситуация в пригороде Харькова после удара 4 ноября 📷

В Роганской громаде продолжаются восстановительные работы, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он напомнил, что в начале недели враг лишил людей отопления.

По данным Синегубова, свет в населённом пункте есть.

«Профильные специалисты делают максимум, чтобы как можно скорее вернуть тепло в дома местных жителей. Работы продолжаются круглосуточно», — отметил глава ХОВА.

Он добавил, что круглосуточно работает штаб, где каждый житель может получить необходимую поддержку.

«Горячим питанием воспользовались почти 300 человек. К пунктам обогрева обратилось около 100 жителей. На месте продолжают дежурить сотрудники ГСЧС, Национальной полиции и медицинские бригады. Люди могут обратиться с любыми вопросами и получить квалифицированную помощь. Работаем в усиленном режиме, пока не будут устранены все последствия вражеских обстрелов», — заявил Синегубов.

Напомним, не менее пяти взрывов ночью прогремели в Харькове 4 ноября. Впоследствии областная прокуратура отметила: враг атаковал ударными беспилотниками пригород Харькова. «Прилеты» зафиксировали в селе Русская Лозовая на Дергачевщине и поселке Докучаевское Роганской громады. В Русской Лозовой повреждены жилые дома, ранения получили двое мужчин. В Роганской громаде, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг целил по энергетической инфраструктуре, которая должна была обеспечивать отопление. Разрушениям подверглись несколько жилых домов. На месте будет круглосуточно работать оперативный штаб, чтобы возобновить теплоснабжение. По данным прокуроров, у двух местных жительниц в результате «прилетов» был острый стресс. Также из-за удара по зданию Роганской пожарной команды пострадали двое сотрудников.