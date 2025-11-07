Live

Як у суботу, 8 листопада, вимикатимуть світло в Харкові й області: графіки

Суспільство 19:42   07.11.2025
Оксана Якушко
Графіки погодинних відключень (ГПВ) діятимуть з 8 до 21 години, повідомляє «Харківобленерго».

Графіки погодинних відключень (ГПВ) діятимуть з 8 до 21 години, повідомляє «Харківобленерго».

У суботу 8 листопада в Харківській області діятимуть графіки погодинних вимкнень (ГПВ) щоб забезпечити стабільну роботу Об’єднаної енергосистеми.

З 08:00 до 21:00 діятиме 1 черга відключень.

У графіку – години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 08:00-11:00

1.2 08:00-11:00

2.1 17:30-21:00

2.2 17:30-21:00

3.1 11:00-14:00

3.2 11:00-14:00

4.1, 4.2 не вимикаються

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1, 6.2 не вимикаються

Дізнатися про свою почергову можна тут.

Читайте також: Небезпечну погоду очікують в Харкові та області в суботу

Автор: Оксана Якушко
