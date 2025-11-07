Як у суботу, 8 листопада, вимикатимуть світло в Харкові й області: графіки
Фото: АТ “Харківобленерго”
Графіки погодинних відключень (ГПВ) діятимуть з 8 до 21 години, повідомляє «Харківобленерго».
У суботу 8 листопада в Харківській області діятимуть графіки погодинних вимкнень (ГПВ) щоб забезпечити стабільну роботу Об’єднаної енергосистеми.
З 08:00 до 21:00 діятиме 1 черга відключень.
У графіку – години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 08:00-11:00
1.2 08:00-11:00
2.1 17:30-21:00
2.2 17:30-21:00
3.1 11:00-14:00
3.2 11:00-14:00
4.1, 4.2 не вимикаються
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1, 6.2 не вимикаються
Дізнатися про свою почергову можна тут.
