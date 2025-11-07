Live

Как в субботу, 8 ноября, будут выключать свет в Харькове и области: графики

Общество 19:42   07.11.2025
Оксана Якушко
Как в субботу, 8 ноября, будут выключать свет в Харькове и области: графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Графики почасовых отключений (ГПО) будут действовать с 8 до 21 часов, сообщает «Харьковоблэнерго».

В субботу 8 ноября в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), чтобы обеспечить стабильную работу Объединенной энергосистемы.

С 08:00 до 21:00 будет действовать 1 очередь отключений.

В графике – часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 08:00-11:00
1.2 08:00-11:00
2.1 17:30-21:00
2.2 17:30-21:00
3.1 11:00-14:00
3.2 11:00-14:00
4.1, 4.2 не выключаются
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1, 6.2 не выключаются

Узнать свою подочередь можно здесь.

Читайте также: Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу
07.11.2025, 13:45
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
07.11.2025, 19:20
16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение
16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение
07.11.2025, 14:47
Овощи и фрукты подорожали в Харькове – мэрия промониторила цены
Овощи и фрукты подорожали в Харькове – мэрия промониторила цены
07.11.2025, 12:27
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
06.11.2025, 16:14
Об обстрелах и разрушениях Харькова Терехов рассказал в Страсбурге
Об обстрелах и разрушениях Харькова Терехов рассказал в Страсбурге
07.11.2025, 20:58

Новости по теме:

06.11.2025
Завтра, 7 ноября, с 8 до 21 будут выключать свет в Харьковской области: график
05.11.2025
Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график
04.11.2025
Когда завтра, 5 ноября, будут выключать свет в Харькове и области: график
03.11.2025
В Харьковской области сегодня будут отключать свет – когда
01.11.2025
Как будут отключать свет на Харьковщине 2 ноября: график облэнерго


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как в субботу, 8 ноября, будут выключать свет в Харькове и области: графики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 19:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Графики почасовых отключений (ГПО) будут действовать с 8 до 21 часов, сообщает «Харьковоблэнерго».".