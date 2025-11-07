Как в субботу, 8 ноября, будут выключать свет в Харькове и области: графики
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Графики почасовых отключений (ГПО) будут действовать с 8 до 21 часов, сообщает «Харьковоблэнерго».
В субботу 8 ноября в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), чтобы обеспечить стабильную работу Объединенной энергосистемы.
С 08:00 до 21:00 будет действовать 1 очередь отключений.
В графике – часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 08:00-11:00
1.2 08:00-11:00
2.1 17:30-21:00
2.2 17:30-21:00
3.1 11:00-14:00
3.2 11:00-14:00
4.1, 4.2 не выключаются
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1, 6.2 не выключаются
Узнать свою подочередь можно здесь.
