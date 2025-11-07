Как в субботу, 8 ноября, будут выключать свет в Харькове и области: графики

Графики почасовых отключений (ГПО) будут действовать с 8 до 21 часов, сообщает «Харьковоблэнерго».

В субботу 8 ноября в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), чтобы обеспечить стабильную работу Объединенной энергосистемы.

С 08:00 до 21:00 будет действовать 1 очередь отключений.

В графике – часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 08:00-11:00

1.2 08:00-11:00

2.1 17:30-21:00

2.2 17:30-21:00

3.1 11:00-14:00

3.2 11:00-14:00

4.1, 4.2 не выключаются

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1, 6.2 не выключаются

Узнать свою подочередь можно здесь.

Читайте также: Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу