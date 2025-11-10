З міркувань безпеки на Харківщині обмежили рух поїздів

Обмеження у маршрутах поїздів – тимчасові, уточнили в АТ “Укрзалізниця”.

Станція Сахновщина стала кінцевою та початковою для таких поїздів:

№6652 Берестин – Орілька

№6651 сполученням Орілька – Берестин.

Залізничники закликали пасажирів не нехтувати заходами безпеки та стежити за змінами у маршрутах. Наразі людям пропонують поїхати потягами, які курсують альтернативними маршрутами і відправляються трохи пізніше:

№6653 Орілька – Берестин,

№6654 Берестин – Орілька.

Також тимчасово курсуватимуть із/до станції Сахновщина поїзди: №6653 Орілька – Берестин та №6654 Берестин – Орілька.