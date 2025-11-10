З міркувань безпеки на Харківщині обмежили рух поїздів
Фото: Укрзалізниця
Обмеження у маршрутах поїздів – тимчасові, уточнили в АТ “Укрзалізниця”.
Станція Сахновщина стала кінцевою та початковою для таких поїздів:
- №6652 Берестин – Орілька
- №6651 сполученням Орілька – Берестин.
Залізничники закликали пасажирів не нехтувати заходами безпеки та стежити за змінами у маршрутах. Наразі людям пропонують поїхати потягами, які курсують альтернативними маршрутами і відправляються трохи пізніше:
№6653 Орілька – Берестин,
- №6654 Берестин – Орілька.
Також тимчасово курсуватимуть із/до станції Сахновщина поїзди: №6653 Орілька – Берестин та №6654 Берестин – Орілька.
Читайте також: У Харкові запрацювало метро (оновлено)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Україна, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", потяги, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «З міркувань безпеки на Харківщині обмежили рух поїздів», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 09:24;