З міркувань безпеки на Харківщині обмежили рух поїздів

Транспорт 09:24   10.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
З міркувань безпеки на Харківщині обмежили рух поїздів

Обмеження у маршрутах поїздів – тимчасові, уточнили в АТ “Укрзалізниця”.

Станція Сахновщина стала кінцевою та початковою для таких поїздів:

  • №6652 Берестин – Орілька
  • №6651 сполученням Орілька – Берестин.

Залізничники закликали пасажирів не нехтувати заходами безпеки та стежити за змінами у маршрутах. Наразі людям пропонують поїхати потягами, які курсують альтернативними маршрутами і відправляються трохи пізніше:

  • №6653 Орілька – Берестин,

  • №6654 Берестин – Орілька.

Також тимчасово курсуватимуть із/до станції Сахновщина поїзди: №6653 Орілька – Берестин та №6654 Берестин – Орілька.

Читайте також: У Харкові запрацювало метро (оновлено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
