По соображениям безопасности на Харьковщине ограничили движение поездов
Фото: Укрзалізниця
Ограничения в маршрутах поездов – временные, уточнили в АО «Укрзалізниця».
Станция Сахновщина стала конечной и начальной для таких поездов:
- №6652 Берестин – Орелька
- №6651 сообщением Орелька – Берестин.
Железнодорожники призвали пассажиров не пренебрегать мерами безопасности и следить за изменениями в маршрутах. На данный момент людям предлагают поехать на поездах, которые курсируют по альтернативным маршрутам и отправляются немного позже:
№6653 Орелька – Берестин,
- №6654 Берестин – Орелька.
Также временно будут курсировать из/до станции Сахновщина поезда: №6653 Орелька – Берестин и №6654 Берестин – Орелька.
