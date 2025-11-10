Live

По соображениям безопасности на Харьковщине ограничили движение поездов

Транспорт 09:24   10.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
По соображениям безопасности на Харьковщине ограничили движение поездов

Ограничения в маршрутах поездов – временные, уточнили в АО «Укрзалізниця».

Станция Сахновщина стала конечной и начальной для таких поездов:

  • №6652 Берестин – Орелька
  • №6651 сообщением Орелька – Берестин.

Железнодорожники призвали пассажиров не пренебрегать мерами безопасности и следить за изменениями в маршрутах. На данный момент людям предлагают поехать на поездах, которые курсируют по альтернативным маршрутам и отправляются немного позже:

  • №6653 Орелька – Берестин,

  • №6654 Берестин – Орелька.

Также временно будут курсировать из/до станции Сахновщина поезда: №6653 Орелька – Берестин и №6654 Берестин – Орелька.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
