По соображениям безопасности на Харьковщине ограничили движение поездов

Ограничения в маршрутах поездов – временные, уточнили в АО «Укрзалізниця».

Станция Сахновщина стала конечной и начальной для таких поездов:

№6652 Берестин – Орелька

№6651 сообщением Орелька – Берестин.

Железнодорожники призвали пассажиров не пренебрегать мерами безопасности и следить за изменениями в маршрутах. На данный момент людям предлагают поехать на поездах, которые курсируют по альтернативным маршрутам и отправляются немного позже:

№6653 Орелька – Берестин,

№6654 Берестин – Орелька.

