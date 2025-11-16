Вороги енергетики: концепція РФ і корупція UA – огляд фронту на Харківщині

Чим загрожує знищення Зміївської ТЕС. Ворог цілить по залізниці: подорожувати все менш надійно та більш небезпечно. У Куп’янську лишається близько сотні окупантів, прогноз – позитивний. Дороги області «замотують» антидроновими сітками. Головні події війни на Харківщині за тиждень – в огляді МГ «Об’єктив».

“На третій рік енергетичного терору росіян фактично сформувалась концепція, яка дає свої результати. На жаль, в Україні за цей час, м’яко кажучи, не було зроблено достатньо того, щоб мінімізувати вірогідні наслідки від таких ударів. У тому числі, як відомо, і через різні корупційні складові. Я б навіть сказав би так, що основною перепоною були саме корупційні складові”, – зазначив Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».

Коротко про ситуацію на фронті

Інтенсивність російських атак на Харківщині не знижується, попри дощі та зникнення «зеленки». Ворог майже не користується технікою та йде в бій пішки. Тож осіннє бездоріжжя вже не є для нього перепоною. Протягом тижня Генштаб ЗСУ щодоби фіксував не менш як двадцять зіткнень у Харківській області. Кількість боїв на півночі регіону була більшою за Куп’янський напрямок. Аналітики Інституту вивчення війни інформували про просування окупантів у районі Вовчанська. Інфільтрація ворога на цьому напрямку не перший тиждень викликає занепокоєння в аналітиків. Проте на мапі фронту від проєкту DeepState цього тижня відобразилася інша тенденція – рух загарбників на лівобережжі Куп’янщини. Протягом тижня, за даними осінтерів, росіянам вдалося окупувати Степову Новоселівку – населений пункт на лівобережжі Осколу, поруч із дорогою Куп’янськ – Сватове. Командування ЗСУ вважає, що ціль ворога наразі – Куп’янськ-Вузловий.

Куп’янськ скоро перефарбують на мапах

«Росіяни намагаються витіснити українські війська з лівого берега річки Оскіл, з її східного берега. Це якраз цей тиск на Куп’янськ-Вузловий. Це є спробою витіснити українські війська, щоб можна було зайти до міста Куп’янська ще з іншого боку. Але саме на зараз це їм не вдається, вони зазнають втрат. За останніми даними, безпосередньо в місті знаходиться менше сотні осіб», – заявив Віктор Трегубов, начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил.

Сили оборони продовжують зачищати від російських окупантів Куп’янськ. Оцінки ситуації в ньому як від офіційних джерел, так і від аналітиків стають дедалі оптимістичнішими. Тактика інфільтрації, яку ворог застосував, аби проникнути в місто, стала несподіванкою для оборонців. Але наразі до неї дещо призвичаїлися.

“Стабілізаційні дії в Куп’янську – так, мали успіх. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо зміну в усіх мапах, відкритих джерелах, де публікуються ці дані, тобто DeepState, Liveuamap.com. Ми побачимо зміну на позитивний характер. Але як це сталося? Ну, по-перше, в Куп’янську почала використовуватись та ж сама тактика, як і в Покровську. Інфільтрація малими групами. Для нас ця тактика була на той момент новою. Ми були не готові до такої тактики. Зараз ми трохи до неї пристосувалися, а все, що відбувається вперше – не встигаєш під це адаптуватися, і в тебе немає інструментарію протидії”, – зазначив Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».

Харків зі світлом, але фактично на “ШВЛ”

Четвертий рік поспіль росіяни намагаються перемогти Україну не лише на полі бою, але й у тилу. Енергетичний терор цієї осені не тільки відновився. Він видається ще більш загрозливим, ніж у попередні роки. Харків і область восьмого листопада залишилися без світла фактично на день. Зникало опалення й водопостачання. Роботу метрополітену відновили лише за дві доби. Дефіцит електроенергії в регіоні зберігається.

Продовжуємо стабілізувати ситуацію після ударів по нашій енергетиці в ніч з минулої п’ятниці на суботу. Досить важко, тому що ворог пошкодив дійсно нашу енергетичну систему, як і по всій країні. Відчуваємо нестачу електроенергії. Це відчувають і наші містяни, й мешканці області. У нас застосовуються кілька черг графіків відключень”, – розповів Олег Синєгубов, начальник ХОВА.

Найбільш тривожним «симптомом хвороби» енергетичної системи регіону є те, що власна генерація майже відсутня. Тобто Харків і область знаходяться на енергетичній «штучній вентиляції легень» – у повній залежності від передачі електрики з інших регіонів.

Генерація Центренерго розташована історично в таких місцях, які є потужними споживачами. Та ж сама Зміївська ТЕС, що біля Харкова, забезпечувала електроенергію всю Харківську область фактично. На поточний момент електроенергію доводиться передавати з інших регіонів України по протяжних зв’язках. Ми це організували, але це досить нелегко”, – пояснив Віталій Зайченко, голова правління НЕК «Укренерго».

До чого може призвести залежність від передачі електрики довгими шляхами, харків’яни вже спостерігали в попередні роки. Тоді окупанти гатили по трансформаторних підстанціях, намагаючись зупинити якраз «транспортування» енергії. Подібні удари зараз можуть спричинити реальну кризу. Повного блекаута, втім, не прогнозують, але до життя без світла годинами доведеться звикати.

“Треба готуватися до неапокаліптичної зими. Одразу хочу сказати, це не буде кінець світу і не кінець світла також. Але готуватися треба. Тобто економія, повербанки, екофлоу, інші. Продумувати, планувати, як діяти в таких умовах, планувати, як виходити з ситуації, коли не буде, наприклад, по десять годин світла”, – повідомив Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».

На залізницю покладатися все складніше

Руйнація енергетики разом із методичними російськими ударами по об’єктах Укрзалізниці робить усе менш надійним найпопулярніший із видів транспорту України. Купуючи квитки на потяг, наразі уже не можна бути впевненим, що вказаний час прибуття збіжиться з реальним. І різниця вже давно обраховується не у хвилинах. Після масованого російського удару на минулих вихідних потяги в Харків та з Харкова запізнювалися від кількох годин на половини доби. Також залізничники змушені були скасувати низку електричок. Ускладнює логістику й постійна загроза з неба.

“Обстрілює Укрзалізницю, тягові підстанції тощо. Вчора був випадок, коли три поїзди Укрзалізниці зупинилися, коли «шахеди» були у повітрі. Ми вимушені були один потяг евакуювати, людей довозити на автобусах, далі два. Один потяг лише сьогодні о четвертій ранку рушив далі. Ми всю ніч приймали рішення, як буде безпечніше для людей. Або перебувати там у потязі, або починати евакуацію, щоб автобусом довозити. Ми не знали, куди битимуть «шахеди». Це було небезпечно, слава Богу, що всі живі”, – розповів Олег Синєгубов, начальник ХОВА.

Українські залізничники в цих умовах роблять максимум можливого. Залучають тепловози, змінюють маршрути та запевняють, що всіх довезуть. Для пасажирів наразі є лише одна порада: при плануванні поїздки з пересадками або виїзду за кордон з подальшим вильотом, слід передбачати «люфт» між часом прибуття потяга, що вказаний в білеті, та відправленням наступного виду транспорту.

Навала FPV: Харківщину “замотують” сітками

Логістика ускладнена не тільки в Укрзалізниці. Автомобільні дороги на Харківщині теж під загрозою. Поки що вона стосується прикордонних і прифронтових територій, проте шириться. Йдеться про атаки ефпіві дронів. Лише на цьому тижні такий дрон убив трьох людей у Борівській громаді. На мотоблоці вони їхали за пенсією в Борову. Внаслідок атаки на місці загинули дві жінки, чоловік згодом помер від важких поранень у «швидкій». Ще одна людина – в лікарні. У прикордонні Харківщини ефпіві місяцями не дають спокою місцевим жителям. Через безпекову ситуацію ще влітку скоротили маршрут автобусів і електропоїздів в бік Козачої Лопані, обмеживши його населеним пунктом Слатине. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомляв про «сплячі» російські дрони, що атакують будь-які автівки дорогою до кордону. А мисливці збирали команди, аби полювати на ефпіві. Проте знайти та знищити кожний дрон, та ще й зробити це вчасно – нереальна задача. Тож більш-менш надійним способом захисту логістики залишаються антидронові сітки. Про потребу в них ще навесні заявляли українські оборонці, зокрема підполковник Третього армійського корпусу Максим Жорін. Як іде процес «замотування доріг» сітками, на цьому тижні доповів начальник ХОВА.

“Антидронові сітки. Наразі в нас потреба – 980 кілометрів, ми маємо першочергово (це першочергово!) закрити антидроновими сітками. Масштаби колосальні, і ми над цим працюємо. СКЛ Це постійний процес, ми 100 кілометрів зробили, 100 кілометрів ще плюсом додалося. У середньому будується 10 кілометрів на добу. СКЛ Не хочу сказати поїдьте в бік Бєлгорода, там вже зможете побачити їх. Але їхати туди не треба. Далі будемо дивитися по викликах. Знову ж таки, дивіться, враховуючи наш обмежений ресурс, ми маємо виставляти пріоритети. Пріоритети наразі наступні. Це Куп’янський напрямок, Ізюмський напрямок, це Лозівський напрямок, до речі вже наразі. Далі будемо дивитися за обставинами”, – зазначив Олег Синєгубов, начальник ХОВА.