Не може бути «наша хата скраю» – Синєгубов звернувся до харків’ян (відео)

Після атаки військових РФ на енергоінфраструктуру України та Харківщини зокрема в ніч проти 8 листопада жителі області перебувають без електроенергії в середньому по чотири години на добу, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«“Харківщина продовжує відновлюватися, продовжує стабілізувати свою енергосистему. У Харкові відновив роботу метрополітен… Продовжуємо стабілізувати ситуацію після ударів по нашій енергетиці в ніч з минулої п’ятниці на суботу. Досить важко, тому що ворог пошкодив нашу енергетичну систему. Як по всій країні відчуваємо нестачу електроенергії. Це відчувають і харків’яни, і мешканці області. У нас застосовується кілька черг відключень. І продовжуємо стабілізувати ситуацію з теплопостачанням та водопостачанням як по Харкову, так і по населених пунктах області», — розповів Синєгубов.

Коли області отримають ліміти щодо електроенергії, графіки вимкнень стануть більш фіксованими, запевнив начальник ХОВА.

“Поки що у нас відключення більш такі стабілізаційні для того, щоб відновити і якість надання послуг і стабілізувати напругу в електромережі“, – уточнив він.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Синєгубов звернувся до харків’ян та жителів області з проханням економно використовувати електроенергію, особливо в пікові ранкові та вечірні години.

“Від кожного мешканця, від кожного помешкання залежить стабілізація енергосистеми в межах області й всієї країни. Тут не може бути “наша хата з краю”. Тому що дійсно ситуація досить складна, і всі працюють 24/7 для того, щоб її стабілізувати”, – додав начальник ХОВА.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ у ніч проти 8 листопада Харків та область були знеструмлені. У різних районах Харкова також зникли опалення та холодна вода, протягом вихідних не курсували поїзди у метрополітені. Центренерго повідомило, що ракетами та «шахедами» військові РФ розбили Зміївську ТЕС. Та повністю припинила генерувати енергію. Під ударом були й інші об’єкти генерації у країні, тож без світла залишилася не лише Харківщина. Станом на понеділок у Харкові відновили стабільне водопостачання, переважно запрацювало опалення. А вранці із затримкою близько двох годин почав рух метрополітен. У маршрутах електротранспорту періодично відбуваються зміни – залежно від напруги у мережі. За даними мерії, усі трамваї працюють, тролейбуси інколи дублюють автобусами. Харківобленерго попередило мешканців Харкова та області про застосування жорстких графіків погодинних відключень – від двох з половиною до чотирьох черг одночасно.