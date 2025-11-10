Не может быть «наша хата скраю» — Синегубов обратился к харьковчанам (видео)

После атаки военных РФ на энергоинфраструктуру Украины и Харьковщины в частности в ночь на 8 ноября жители области находятся без электроэнергии в среднем по четыре часа в сутки, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Харьковская область продолжает восстанавливаться, продолжает стабилизировать свою энергосистему. В Харькове возобновил работу метрополитен… Продолжаем стабилизировать ситуацию после ударов по нашей энергетике в ночь с прошлой пятницы на субботу. Довольно тяжело, потому что враг повредил нашу энергетическую систему. Как по всей стране, мы ощущаем нехватку электроэнергии. Это ощущают и харьковчане, и жители области. У нас применяется несколько очередей отключений. И продолжаем стабилизировать ситуацию с теплоснабжением и водоснабжением как по Харькову, так и по населенным пунктам области», — рассказал Синегубов.

Когда области получат лимиты по электроэнергии, то графики отключений станут более фиксированными, заверил начальник ХОВА.

«Пока у нас отключения более стабилизационные для того, чтобы восстановить качество предоставления услуг и стабилизировать напряжение в электросети», — уточнил он.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Синегубов обратился к харьковчанам и жителям области с просьбой экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые утренние и вечерние часы.

«От каждого жителя, от каждого дома зависит стабилизация энергосистемы в пределах области и всей страны. Здесь не может быть «наша хата скраю». Потому что действительно ситуация достаточно сложная, и все работают 24/7 для того, чтобы ее стабилизировать», — добавил начальник ХОВА.

Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ в ночь на 8 ноября Харьков и область были обесточены. В разных районах Харькова также пропали отопление и холодная вода, в течение выходных не курсировали поезда в метрополитене. Центрэнерго сообщило, что ракетами и «Шахедами» военные РФ разбили Змиевскую ТЭС. Та полностью прекратила генерировать энергию. Под ударом были и другие объекты генерации в стране, поэтому без света осталась не только Харьковщина. По состоянию на понедельник в Харькове восстановили стабильное водоснабжение, в основном заработало отопление. А утром с задержкой около двух часов начал движение метрополитен. В маршрутах электротранспорта периодически происходят изменения — в зависимости от напряжения в сети. По данным мэрии, все трамваи работают, троллейбусы иногда дублируют автобусами. Харьковоблэнерго предупредило жителей Харькова и области о применении жестких графиков почасовых отключений — от двух с половиной до четырех очередей одновременно.