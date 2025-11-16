Враги энергетики: концепция РФ и коррупция UA – обзор фронта на Харьковщине

Чем грозит уничтожение Змиевской ТЭС. Россияне целятся по железной дороге: путешествовать все опаснее. В Купянске остается около сотни оккупантов, прогноз – положительный. Дороги области «заматывают» антидроновыми сетками. Главные события войны на Харьковщине за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

<br />

Кратко о ситуации на фронте

Интенсивность российских атак на Харьковщине не снижается, несмотря на дожди и исчезновение «зеленки». Враг почти не пользуется техникой и идет в бой пешком. Поэтому осеннее бездорожье уже не является для него преградой. В течение недели Генштаб ВСУ ежесуточно фиксировал не менее 20 боев в Харьковской области. Количество их на севере региона было больше Купянского направления. Аналитики Института изучения войны информировали о продвижении оккупантов в районе Волчанска. Инфильтрация врага на этом направлении не первую неделю вызывает беспокойство у аналитиков. Однако на карте фронта от проекта DeepState на этой неделе отразилась другая тенденция – движение захватчиков на левобережье Купянщины. В течение недели, по данным осинтеров, россиянам удалось оккупировать Степную Новоселовку – населенный пункт на левобережье Оскола, рядом с дорогой Купянск – Сватово. Командование ВСУ считает, что цель врага сейчас – Купянск-Узловой.

Купянск скоро перекрасят на картах

Силы обороны продолжают зачищать от российских оккупантов Купянск. Оценки ситуации в нем как от официальных источников, так и от аналитиков становятся все более оптимистичными. Тактика инфильтрации, которую враг применил для проникновения в город, стала неожиданностью для защитников. Однако пока к ней несколько привыкли.

«Стабилизационные действия в Купянске – да, имели успех. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим изменения во всех картах, открытых источниках, где публикуются эти данные, то есть DeepState, Liveuamap.com. Мы увидим изменение в положительный характер. Но как это вышло? Ну, во-первых, в Купянске начала использоваться та же тактика, как и в Покровске. Инфильтрация малыми группами. Для нас эта тактика была в тот момент новой. Мы были не готовы к такой тактике. Сейчас мы немного к ней приспособились. А все, что происходит впервые – не успеваешь под это адаптироваться, и у тебя нет инструментария противодействия», — сообщил Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Харьков со светом, но фактически на ИВЛ

Четвертый год россияне пытаются победить Украину не только на поле боя, но и в тылу. Энергетический террор этой осенью не только возобновился. Он кажется еще более угрожающим, чем в предыдущие годы. Харьков и область 8 ноября остались без света фактически на день. Исчезало отопление и водоснабжение. Работу метрополитена возобновили только через двое суток. Дефицит электроэнергии в регионе сохраняется.

«Продолжаем стабилизировать ситуацию после ударов по нашей энергетике в ночь с минувшей пятницы на субботу. Весьма тяжело, потому что враг повредил действительно нашу энергетическую систему, как и по всей стране. Ощущаем нехватку электроэнергии. Это чувствуют и наши горожане, и жители области. У нас используются несколько очередей графиков отключений», — заявил Олег Синегубов, начальник ХОВА.

Наиболее тревожным «симптомом болезни» энергетической системы региона является то, что собственная генерация почти отсутствует. То есть Харьков и область находятся на энергетической «искусственной вентиляции легких» – в полной зависимости от передачи электричества из других регионов.

«Генерация Центрэнерго расположена исторически в таких местах, являющихся мощными потребителями. Та же Змиевская ТЭС, что возле Харькова, обеспечивала электроэнергию всю Харьковскую область фактически. В настоящее время электроэнергию приходится передавать из других регионов Украины по протяженным связям. Мы это организовали, но это очень нелегко», — отметил Виталий Зайченко, председатель правления НЭК «Укрэнерго».

К чему может привести зависимость от передачи электричества по длинным путям, харьковчане уже наблюдали в предыдущие годы. Тогда оккупанты били по трансформаторным подстанциям, пытаясь остановить как раз «транспортировку» энергии. Подобные удары сейчас могут повлечь реальный кризис. Полного блекаута, впрочем, не прогнозируют, но к жизни без света часами придется привыкать.

«Надо готовиться к неапокалиптической зиме. Сразу хочу сказать, это не будет конца света. Но готовиться нужно. То есть экономия, повербанки, экофлоу, другие. Продумывать, планировать, как поступать в таких условиях, планировать, как исходить из ситуации, когда не будет, например, по десять часов света», — сообщил Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

На железную дорогу полагаться все сложнее

Разрушение энергетики вместе с методическими российскими ударами по объектам «Укрзалізниці» делает все менее надежным самый популярный из видов транспорта Украины. Покупая билеты на поезд, уже нельзя быть уверенным, что указанное время прибытия совпадет с реальным. И разница уже давно рассчитывается не в минутах. После массированного российского удара на минувших выходных поезда в Харьков и из Харькова опаздывали от нескольких часов до половины суток. Также железнодорожники вынуждены были отменить ряд электричек. Усложняет логистику и постоянная угроза с неба.

«Обстреливает Укрзалізницю, тяговые подстанции и т.д. Вчера был случай, когда три поезда Укрзалізниці остановились, когда «шахеды» были в воздухе. Мы были вынуждены один поезд эвакуировать, людей довозить на автобусах. Один поезд только сегодня в четыре утра двинулся дальше. Мы всю ночь принимали решение, как будет безопаснее для людей. Либо находиться там в поезде, либо начинать эвакуацию, чтобы довозить автобусом. Мы не знали, куда будут бить «шахеды». Это было опасно, но, слава Богу, все живы», — рассказал Олег Синегубов, начальник ХОВА.

Украинские железнодорожники в этих условиях делают максимум возможного. Привлекают тепловозы, меняют маршруты и уверяют, что всех довезут. Для пассажиров есть только один совет: при планировании поездки с пересадками или выезда за границу с последующим вылетом, следует предусматривать «люфт» между временем прибытия поезда, указанного в билете, и отправлением следующего вида транспорта.

Навала FPV: Харьковщину заматывают сетками

Логистика усложнена не только в Укрзалізниці. Автомобильные дороги в Харьковской области тоже под угрозой. Пока что это касается приграничных и прифронтовых территорий, однако распространяется. Речь идет об атаках FPV-дронов. Только на этой неделе такой дрон убил трех человек в Боровской громаде. На мотоблоке они ехали за пенсией в Боровую. В результате атаки на месте погибли две женщины, мужчина впоследствии скончался от тяжелых ранений в «скорой». Еще один человек – в больнице. В приграничье Харьковщины FPV-дроны месяцами не дают покоя местным жителям. Из-за ситуации безопасности еще летом сократили маршрут автобусов и электропоездов в сторону Казачьей Лопани, ограничив его населенным пунктом Слатино.

Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко сообщал о «спящих» российских дронах, атакующих любые автомобили по дороге к границе. А охотники собирали команды, чтобы охотиться на FPV-дроны. Однако найти и уничтожить каждый дрон, да еще сделать это вовремя – нереальная задача. Поэтому более или менее надежным способом защиты логистики остаются антидроновые сетки. О необходимости еще весной заявляли украинские защитники, в частности подполковник Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Как идет процесс «заматывания дорог» сетками, на этой неделе доложил начальник ХОВА.

«Антидроновые сетки. Сейчас у нас потребность — 980 км, мы должны первоочередно закрыть антидроновыми сетками. Масштабы колоссальны, и мы над этим работаем. Это постоянный процесс, мы сделали 100 км, 100 км еще плюсом прибавилось. В среднем строится 10 км/сут. Не хочу сказать: поезжайте в сторону Белгорода, там уж сможете увидеть их. Но ехать туда не нужно. Дальше будем смотреть по вызовам. Опять же, смотрите, учитывая наш ограниченный ресурс, мы должны выставлять приоритеты. Приоритеты следующие. Это Купянское направление, Изюмское направление, это Лозовское направление, кстати, уже сейчас. Дальше будем смотреть по обстоятельствам», — заявил Олег Синегубов, начальник ХОВА.