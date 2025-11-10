Прекратившая генерацию Змиевская ТЭС питала всю Харьковщину — Укрэнерго 📹

Змиевская ТЭС, которая в ночь на 8 ноября вместе с Углегорской и Трипольской теплоэлектростанциями ПАО «Центрэнерго» подверглась массированной российской воздушной атаке и в результате прекратила выработку электроэнергии, питала всю Харьковскую область, рассказал в эфире нацмарафона председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

«Потеря генерации для Центрэнерго — это очень тяжело, — констатировал Зайченко. — Это субъект хозяйствования, который производит электроэнергию для потребителей. Но это очень тяжело для всей энергосистемы, потому что генерация Центрэнерго расположена исторически в таких местах, которые являются мощными потребителями. Та же Змиевская ТЭС, которая возле Харькова, обеспечивала электроэнергией фактически всю Харьковскую область. На данный момент электроэнергию приходится передавать из других регионов Украины по протяженным связям. Мы это организовали, но это довольно нелегко».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» отметил, что если бы не силы ПВО — последствия для энергосистемы страны могли бы быть значительно худшими. Операторы системы распределения и генерирующих компаний, по его словам, при этом занимаются пассивной защитой.

«Мы довольно активно строим сооружения для защиты наиболее критического оборудования на наших объектах, на подстанциях, на электростанциях. И это также очень сильно помогает. Но в условиях постоянных боевых действий наша энергосистема, которая была спроектирована очень концентрированной, с большими генерирующими мощностями, которые находятся в одной точке, не может противостоять массированным ударам агрессора. И в такой ситуации лучшим вариантом является развитие распределенной генерации, которое началось еще в прошлом году. И этих источников генерации с каждым днем все больше в нашей энергосистеме. Они небольшие, они начинаются от полумегаватта, мегаватта, 2 мегаватта, до 50 мегаватт. Они вводятся в разных точках энергосистемы. О них в большинстве, я надеюсь, не знает враг. И они обеспечивают живучесть конкретных районов и должны обеспечивать работу как минимум критической инфраструктуры. Если будет отключение какого-то конкретного региона», — пояснил Зайченко.

Рисков для Украины с похолоданием погрузиться в тотальный блэкаут председатель правления НЭК «Укрэнерго» на данный момент не видит, потому что энергетики активно восстанавливают объекты передачи и генерации.

«Мы обеспечиваем наших потребителей электроэнергией каждый день на том уровне, который, к сожалению, сейчас имеем. Что касается похолодания в целом, то. действительно, при похолодании обычно увеличивается потребление электроэнергии. И здесь именно потребители должны помочь энергетикам сбалансировать энергосистему», — добавил Зайченко.

Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ в ночь на 8 ноября Харьков и область были обесточены. В разных районах Харькова также пропали отопление и холодная вода, в течение выходных не курсировали поезда в метрополитене. Центрэнерго сообщило, что ракетами и «Шахедами» военные РФ разбили Змиевскую ТЭС. Та полностью прекратила генерировать энергию. Под ударом были и другие объекты генерации в стране, поэтому без света осталась не только Харьковщина. По состоянию на понедельник в Харькове восстановили стабильное водоснабжение, в основном заработало отопление. А утром с задержкой около двух часов начал движение метрополитен. В маршрутах электротранспорта периодически происходят изменения — в зависимости от напряжения в сети. По данным мэрии, все трамваи работают, троллейбусы иногда дублируют автобусами. Харьковоблэнерго предупредило жителей Харькова и области о применении жестких графиков почасовых отключений — от двух с половиной до четырех очередей одновременно.