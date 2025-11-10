Розбита Зміївська ТЕС забезпечувала електроенергією всю Харківщину – Укренерго

Зміївська ТЕС, яка в ніч проти 8 листопада разом із Вуглегірською та Трипільською теплоелектростанціями ПАТ «Центренерго» зазнала масованої російської повітряної атаки і в результаті припинила вироблення електроенергії, живила всю Харківську область, розповів в етері нацмарафону голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

“Втрата генерації для Центренерго – це дуже важко, – констатував Зайченко. – Це суб’єкт господарювання, який робить електроенергію для споживачів. Але це дуже важко для всієї енергосистеми, тому що генерація Центренерго розташована історично в таких місцях, які є потужними споживачами. Та ж сама Зміївська ТЕС, що біля Харкова, забезпечувала електроенергію всю Харківську область фактично. На поточний момент електроенергію доводиться передавати з інших регіонів України по протяжних зв’язках. Ми це організували, але це досить нелегко”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Голова правління НЕК “Укренерго” відзначив, що якби не сили ППО – наслідки для енергосистеми країни могли бути значно гіршими. Оператори системи розподілу та генерувальних компаній, за його словами, водночас займаються пасивним захистом.



“Ми будуємо досить активно споруди для захисту найкритичнішого обладнання на наших об’єктах, на підстанціях, на електростанціях. І це також досить сильно допомагає. Але в умовах постійних бойових дій наша енергосистема, яка була спроєктована дуже концентрованою, з великими генерувальними потужностями, які в одній точці знаходяться, не може протистояти масованим ударам агресора. І в такій ситуації найкращим варіантом є розвиток розподіленої генерації, який розпочався ще минулого року. І цих джерел генерації з кожним днем все більше в нашій енергосистемі.

Вони невеликі, вони починають від пів мегавата, мегавата, 2 мегавати, до 50 мегаватів. Вони вводяться в різних точках енергосистеми. Про них в більшості, я надіюся, не знає ворог. І вони забезпечують живучість конкретних районів і мають забезпечувати роботу як мінімум критичної інфраструктури. Якщо буде відключення якогось конкретного регіону”, – пояснив Зайченко.

Ризиків для України з похолоданням поринути у тотальний блекаут голова правління НЕК “Укренерго” наразі не бачить, бо ж енергетики наразі активно відновлюють об’єкти передачі та генерації.

“Ми забезпечуємо наших споживачів електроенергію кожного дня на тому рівні, який, на жаль, зараз маємо. Що стосується похолодання взагалі, то дійсно, при похолоданні зазвичай збільшується споживання електроенергії. І тут саме споживачі мають допомогти енергетикам збалансувати енергосистему”, – додав Зайченко.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ у ніч проти 8 листопада Харків та область були знеструмлені. У різних районах Харкова також зникли опалення та холодна вода, протягом вихідних не курсували поїзди у метрополітені. Центренерго повідомило, що ракетами та «шахедами» військові РФ розбили Зміївську ТЕС. Та повністю припинила генерувати енергію. Під ударом були й інші об’єкти генерації у країні, тож без світла залишилася не лише Харківщина. Станом на понеділок у Харкові відновили стабільне водопостачання, переважно запрацювало опалення. А вранці із затримкою близько двох годин почав рух метрополітен. У маршрутах електротранспорту періодично відбуваються зміни – залежно від напруги у мережі. За даними мерії, усі трамваї працюють, тролейбуси інколи дублюють автобусами. Харківобленерго попередило мешканців Харкова та області про застосування жорстких графіків погодинних відключень – від двох з половиною до чотирьох черг одночасно.