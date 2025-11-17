11 людей загинули на Харківщині за тиждень: РФ била БпЛА, ракетами та КАБами
Протягом минулого тижня ворог обстріляв щонайменше 40 населених пунктів області, зокрема місто Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ударів постраждали 27 людей, серед них – п’ять дітей: дві 14-річні дівчинки, а також дівчата 12, 15 і 17 років.
11 людей загинули, зокрема 16-річний хлопець.
Окупанти випустили на регіон: три ракети «Іскандер-М», 16 КАБів, та понад 180 БпЛА.
В результаті атак постраждали в Ізюмському районі 13 багатоквартирних і 13 приватних будинків, дитячий садок, залізнична інфраструктура, електромережі, магазин, 10 автомобілів та мотоблок.
У Куп’янському районі: 27 приватних будинків, сім господарчих споруд, залізнична інфраструктура, гараж, два автомобілі.
У Харкові: 16 багатоквартирних і п’ять приватних будинків, складська будівля, транспортне підприємство, 10 авто.
Нагадаємо, раніше мер Ігор Терехов повідомляв, що минулого тижня ворог обстріляв Харків шість разів. За його даними, окупанти випустили на місто три «шахеди», одну «Герберу» (яка не здетонувала) та дві «молнии». Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: загинули, обстріл, Олег Синегубов, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2025 в 16:51;