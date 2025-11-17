11 человек погибли на Харьковщине за неделю: РФ била БпЛА, ракетами и КАБами
В течение прошлой недели враг обстрелял по меньшей мере 40 населенных пунктов области, в том числе город Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате ударов пострадали 27 человек, среди них – пять детей: две 14-летние девочки, а также девочки 12, 15 и 17 лет.
11 человек погибли, в том числе 16-летний парень.
Оккупанты выпустили на регион: три ракеты «Искандер-М», 16 КАБов и более 180 БпЛА.
В результате атак пострадали в Изюмском районе 13 многоквартирных и 13 частных домов, детский сад, железнодорожная инфраструктура, электросети, магазин, 10 автомобилей и мотоблок.
В Купянском районе: 27 частных домов, семь хозяйственных построек, железнодорожная инфраструктура, гараж, два автомобиля.
В Харькове: 16 многоквартирных и 5 частных домов, складское здание, транспортное предприятие, 10 авто.
Напомним, ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что на прошлой неделе враг обстрелял Харьков шесть раз. По его данным, оккупанты выпустили на город три «Шахеда», одну«Герберу», которая не сдетонировала и две «Молнии».В результате обстрелов пострадали семь человек.
