11 человек погибли на Харьковщине за неделю: РФ била БпЛА, ракетами и КАБами

Общество 16:51   17.11.2025
Виктория Яковенко
11 человек погибли на Харьковщине за неделю: РФ била БпЛА, ракетами и КАБами Фото: Олег Синегубов

В течение прошлой недели враг обстрелял по меньшей мере 40 населенных пунктов области, в том числе город Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате ударов пострадали 27 человек, среди них – пять детей: две 14-летние девочки, а также девочки 12, 15 и 17 лет.

11 человек погибли, в том числе 16-летний парень.

Оккупанты выпустили на регион: три ракеты «Искандер-М», 16 КАБов и более 180 БпЛА.

В результате атак пострадали в Изюмском районе 13 многоквартирных и 13 частных домов, детский сад, железнодорожная инфраструктура, электросети, магазин, 10 автомобилей и мотоблок.

В Купянском районе: 27 частных домов, семь хозяйственных построек, железнодорожная инфраструктура, гараж, два автомобиля.

В Харькове: 16 многоквартирных и 5 частных домов, складское здание, транспортное предприятие, 10 авто.

обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов
обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов
обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов

Напомним, ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что на прошлой неделе враг обстрелял Харьков шесть раз. По его данным, оккупанты выпустили на город три «Шахеда», одну«Герберу», которая не сдетонировала и две «Молнии».В результате обстрелов пострадали семь человек.

Автор: Виктория Яковенко
