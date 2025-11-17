Live

Завтра частина Шевченківського району буде без газу – адреси

Суспільство 09:37   17.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра, 18 листопада, через ремонтні роботи деякі абоненти в Шевченківському районі залишаться без газу, передають у Харківській міській філії “Газмережі”. 

Через роботи на системі газопостачання без блакитного палива будуть жителі будинків за такими адресами:

  • вул. Данилевського буд. 26,   40,   42
  • вул. Кутова буд. 5
  • вул. Культури буд. 22-Б
  • вул. Клочківська буд. 93
  • вул. Чичибабіна буд. 7
  • вул. Леся Курбаса буд. 15-А

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали в повідомленні.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
