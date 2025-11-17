Завтра частина Шевченківського району буде без газу – адреси
Завтра, 18 листопада, через ремонтні роботи деякі абоненти в Шевченківському районі залишаться без газу, передають у Харківській міській філії “Газмережі”.
Через роботи на системі газопостачання без блакитного палива будуть жителі будинків за такими адресами:
- вул. Данилевського буд. 26, 40, 42
- вул. Кутова буд. 5
- вул. Культури буд. 22-Б
- вул. Клочківська буд. 93
- вул. Чичибабіна буд. 7
- вул. Леся Курбаса буд. 15-А
“Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали в повідомленні.
