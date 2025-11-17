Завтра частина Шевченківського району буде без газу – адреси

Завтра, 18 листопада, через ремонтні роботи деякі абоненти в Шевченківському районі залишаться без газу, передають у Харківській міській філії “Газмережі”.

Через роботи на системі газопостачання без блакитного палива будуть жителі будинків за такими адресами:

вул. Данилевського буд. 26, 40, 42

вул. Кутова буд. 5

вул. Культури буд. 22-Б

вул. Клочківська буд. 93

вул. Чичибабіна буд. 7

вул. Леся Курбаса буд. 15-А

“Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали в повідомленні.